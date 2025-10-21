ახალი ამბები

თბილისში რაფაელოს და Jacobs Monarch-ს აყალბებდნენ და ყიდდნენ – საგამოძიებო სამსახური

21 ოქტომბერი, 2025 •
თბილისში რაფაელოს და Jacobs Monarch-ს აყალბებდნენ და ყიდდნენ – საგამოძიებო სამსახური
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საგამოძიებო სამსახურმა ჯგუფურად, დიდი ოდენობით სხვისი სასაქონლო ნიშნის უკანონო დამზადება-გამოყენების ბრალდებით ორი პირი დააკავა.

უწყების ცნობით, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებს, მატერიალური სარგებლის უკანონოდ მიღების მიზნით, ქალაქ თბილისში მოწყობილი ჰქონდათ კუსტარული საწარმო, სადაც სისტემატურად ახორციელებდნენ ძირითადად, ტკბილეულის და ყავის დამზადებას, რის შემდგომაც ახდენდნენ აღნიშნული პროდუქციის „Raffaello”-ს და „Jacobs Monarch”-ის სასაქონლო ნიშნით უკანონო ნიშანდებას და რეალიზაციას.

“საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად, ამოღებულ იქნა, სარეალიზაციოდ გამზადებული, 10 000 ერთეულზე მეტი „Jacobs Monarch”-ის სასაქონლო ნიშნით უკანონო ნიშანდებული ერთჯერადი ყავა და 2 400 ერთეულზე მეტი „Raffaello”-ს სასაქონლო ნიშნით უკანონო ნიშანდებული ტკბილეული.

ასევე, ჩხრეკის შედეგად, აღმოჩენილი და ამოღებული იქნა ყავა „Jacobs Monarch”-ის და „Carte Noire“-ის სასაქონლო ნიშნით უკანონო ნიშანდებული ლენტები, ვადაგასული ტკბილეული „Kinder Schokolade”, “Jacobs Monarch”-ის და „Raffaello”-ს ყუთები, ყალიბები, ბეჭდები და ზემოხსენებული პროდუქციის შეფუთვისათვის და წარმოებისათვის განკუთვნილი ტექნიკური დანადგარები.

საქმეზე გრძელდება საგამოძიებო და ოპერატიული ღონისძიებები, როგორც აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებაში ჩართული სხვა პირების დადგენა-მხილების, ასევე იმ ობიექტების დადგენა-გამოვლენის მიზნით, სადაც ხორციელდებოდა აღნიშნული პროდუქციის რეალიზაცია.

გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 196-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 3-დან 5 წლამდე ვადით”, – აცხადებენ უწყებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    მოვითხოვთ ქეთა ციცქიშვილის გათავისუფლებას – „ფორმულა“

    სოხუმი აცხადებს, რომ ინტერპოლის მიერ ძებნილი თურქეთის მოქალაქე დააკავეს

    “გადაადგილება აქვს აღკვეთილი, მაგრამ ეუბნებიან, დაკავებული არ ხარო” – ადვოკატი თამარ თოთლაძეზე

    სავარაუდოდ, აკავებენ “ფორმულას” ჟურნალისტს, ქეთა ციცქიშვილს

    თბილისში რაფაელოს და Jacobs Monarch-ს აყალბებდნენ და ყიდდნენ – საგამოძიებო სამსახური 21.10.2025
    თბილისში რაფაელოს და Jacobs Monarch-ს აყალბებდნენ და ყიდდნენ – საგამოძიებო სამსახური
    სომხეთში გიუმრის მერი და კიდევ შვიდი პირი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს 21.10.2025
    სომხეთში გიუმრის მერი და კიდევ შვიდი პირი ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს
    „არ ვაპირებთ ახლა თქვენ დაკავებასო“ – პოლიციაში მისული გიორგი თავართქილაძე გამოუშვეს 21.10.2025
    „არ ვაპირებთ ახლა თქვენ დაკავებასო“ – პოლიციაში მისული გიორგი თავართქილაძე გამოუშვეს
    დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციები ქეთა ციცქიშვილს სოლიდარობას უცხადებენ 21.10.2025
    დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციები ქეთა ციცქიშვილს სოლიდარობას უცხადებენ
    აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით კიდევ 5 პირს შეუფარდეს პატიმრობა 21.10.2025
    აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით კიდევ 5 პირს შეუფარდეს პატიმრობა
    ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს – Amnesty International 20.10.2025
    ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს – Amnesty International
    გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ხსნის, რას ნიშნავს ბერლინის ნაბიჯი ფიშერის დროებით გაწვევაზე 20.10.2025
    გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ხსნის, რას ნიშნავს ბერლინის ნაბიჯი ფიშერის დროებით გაწვევაზე
    პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას 20.10.2025
    პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას