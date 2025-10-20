ახალი ამბები

21 ოქტომბერი, 2025 •
აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით კიდევ 5 პირს შეუფარდეს პატიმრობა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით 20 ოქტომბერს კიდევ 5 მოქალაქეს შეუფარდეს პატიმრობა.

აქციაზე სახის დაფარვის საბაბით მოსამართლე ნინო ენუქიძემ მონაცემთა ანალიტიკოსსა და პოეტ საბა ჯაფარიძეს 6-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა.

„რამდენი დღეც არ უნდა შემიფარდოთ, ზუსტად მაგდენი დღე არ ვიქნები მე რუსთაველზე. ისე ვიდგები იქ ყოველდღე, თუნდაც სანამ არ გათავისუფლდებიან პატიმრები“, — მიმართა მოსამართლეს საბა ჯაფარიძემ.

აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით მოსამართლე კობა ჩაგუნავამ „ფორმულას“ ჟურნალისტ ქეთა ციცქიშვილს 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. ქეთა ციცქიშვილს 12 წლის შვილი ჰყავს. ის მარტოხელა დედაა.

„იმდენჯერ ახსენა ჩემი შვილი ამ ადამიანმა [გულისხმობს შსს-ს წარმომადგენელს], უნდა ვუპასუხო. საერთოდ არ ვაპირებდი ამ პროცესზე არაფრის თქმას. ჩემი შვილისთვის ვდგავარ იქ. თუ გყავს შვილი, შენი შვილისთვისაც ვდგავარ. შენ რისთვის ზიხარ აქ, ეგეც გასაგებია“, — მიმართა ქეთა ციცქიშვილმა შსს-ს წარმომადგენელს.

აქციაზე გზის გადაკეტვის საბაბით მოსამართლე თორნიკე ქორქიანმა აქტივისტ თამარ თოთლაძეს 6-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა.

6-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს თემო სარალიძეს და 4-დღიანი პატიმრობა შეეფარდა ნინო ბერუაშვილს. მათაც აქციაზე ყოფნისას გზის „ხელოვნურ გადაკეტვას“ და/ან სახის დაფარვას ედავებოდნენ.

18 ოქტომბრის აქციაზე გზის „ხელოვნურად გადაკეტვის“ და/ან სახის დაფარვის საბაბით, მეორე დღეს, 19 ოქტომბერს, 14 ადამიანი დააკავეს და მათ უმეტესობას, 9 მათგანს პატიმრობა შეუფარდეს, მათ შორისაა ჟურნალისტი ვახო სანაია. შსს-მ განაცხადა, რომ კიდევ 13 ადამიანი ჰყავდათ იდენტიფიცირებული და სამართალწარმოება მათ მიმართაც მიმდინარეობდა. 20 ოქტომბერს დაკავებული კიდევ 5 ადამიანი სწორედ ამ 13 პირში მოიაზრებოდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“გადაადგილება აქვს აღკვეთილი, მაგრამ ეუბნებიან, დაკავებული არ ხარო” – ადვოკატი თამარ თოთლაძეზე

სავარაუდოდ, აკავებენ “ფორმულას” ჟურნალისტს, ქეთა ციცქიშვილს

საქართველოს ერთ სულ მოსახლეზე მეტი პოლიტპატიმარი ჰყავს, ვიდრე რუსეთს — ვალტონენი

“იმედი გვაქვს, რომ ეს არის გადატვირთვის სიგნალი” – პაპუაშვილი გერმანიის ელჩის გაწვევაზე

„არ ვაპირებთ ახლა თქვენ დაკავებასო“ – პოლიციაში მისული გიორგი თავართქილაძე გამოუშვეს
დამოუკიდებელი მედიაორგანიზაციები ქეთა ციცქიშვილს სოლიდარობას უცხადებენ
აქციაზე სახის დაფარვისა და გზის გადაკეტვის საბაბით კიდევ 5 პირს შეუფარდეს პატიმრობა
ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, დემონსტრანტები დაშინებითა და დასჯით გააჩუმოს – Amnesty International
გერმანიაში საქართველოს ყოფილი ელჩი ხსნის, რას ნიშნავს ბერლინის ნაბიჯი ფიშერის დროებით გაწვევაზე
პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი მკაცრად გმობს ვახო სანაიასა და ქეთა ციცქიშვილის დაკავებას
საქართველო არ იყო EU-ს მინისტერიალზე, სადაც ცენტრალური აზიის ქვეყნებიც მონაწილეობდნენ
EU საქართველოში გარკვეული ჯგუფებისთვის უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას განიხილავს