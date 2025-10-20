ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ერევანში დემონსტრანტებმა სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ერევანში გამართულ აქციაზე დაკავებული ბიზნესმენის, „ტაშირ ჯგუფის“ პრეზიდენტის სამველ კარაპეტიანისა და სასულიერო პირების გათავისუფლება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები ბანერებით სომხეთის ეროვნული უშიშროების სამსახურის შენობისკენ მსვლელობით გაემართნენ, სადაც ამჟამად დაკავებული არიან სამველ კარაპეტიანი და არმენიის სამოციქულო ეკლესიის წარმომადგენლები.

როგორც გამოცემა “კავკაზკი უზელი” წერს, მსვლელობას ხელმძღვანელობდა კარაპეტიანის ძმისშვილი, ნარეკ კარაპეტიანი, „ტაშირ ჯგუფის“ პირველი ვიცე-პრეზიდენტი. მისი თქმით, მოძრაობის მიზანია “ბრძოლა სიღარიბისა და უმუშევრობის წინააღმდეგ, ქვეყნის განვითარების პროგრამების შემუშავება და ხელისუფლების ცვლილება”.

„ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად არჩევნებისთვის, რათა ჩამოვაშოროთ ხელისუფლებას მმართველი პარტია. ჩვენ დავიცავთ ჩვენს ეკლესიას. ჩვენი ბრძოლა იქნება მშვიდობიანი, მაგრამ მტკიცე,“ – განაცხადა ნარეკ კარაპეტიანმა ერევნის თავისუფლების მოედანზე გამოსვლისას.

სამველ კარაპეტიანი, „ტაშირ ჯგუფის“ მფლობელი, დაკავებულია კონსტიტუციური წესრიგის დამხობისკენ მოწოდების ბრალდებით. ერევნის ანტიკორუფციულმა სასამართლომ მისი დაკავების ვადა კიდევ ერთი თვით გაახანგრძლივა.

ბიზნესმენის დაკავებას წინ უძღოდა პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანისა და სომხეთის სამოციქულო ეკლესიის შორის დაძაბულობა. 29 მაისს ფაშინიანმა მთავრობის სხდომაზე ეკლესია მწვავედ გააკრიტიკა, რასაც შემდეგ სოციალურ ქსელში არქიეპისკოპოს არშაკ ხაჩატრიანის მიმართ შეურაცხმყოფელი კომენტარები მოჰყვა.

გარდა კარაპეტიანისა, სასამართლომ არქიეპისკოპოსი მიქაელ აჯაპანიანი ორ წლით თავისუფლების აღკვეთით დასაჯა. ხოლო არაგაწოტნის ეპარქიის მღვდელმთავარი მკრტიჩ პროექტიანი და მღვდელი გარეგინ არსენიანი იმავე საქმეზე დააკავეს, რომელიც ადამიანთა იძულებას საჯარო შეკრებებში მონაწილეობისთვის შეეხება.

ერევნის ცენტრში მიმდინარე მიტინგის დროს უშიშროების სამსახურის შენობასთან მობილიზებული იყვნენ სამართალდამცველები, რომლებმაც ტერიტორია შემოღობეს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

