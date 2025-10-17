სერგი კაპანაძე: რეალურად სტუდენტებს აშორებენ თბილისს

„სამ გვერდზე გამოქვეყნებულ „განათლების რეფორმის“ კონცეფციას არაფერი აქვს საერთო რეფორმასთან და გაუმჯობესებასთან“, — მიიჩნევს სერგი კაპანაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი.
სერგი კაპანაძე ყურადღებას ამახვილებს, რომ „ქართული ოცნების“ დაანონსებული საგანმანათლებლო რეფორმა ჯამური სწავლების პერიოდს, მაგისტრატურის ჩათვლით, 3 წლით ამცირებს.
„ანუ, 6 წლის ბავშვი რომ შევა სკოლაში, 21 წლის იქნება უკვე მაგისტრი. საბაკალავრო თან სამი წელი უნდა იყოს, თან ქართული უნდა ასწავლონ, თან ენები. დათვალეთ, 180 კრედიტიდან რამდენი დარჩება რეალურ საგნებზე. თუ საბაკალავრო ნაშრომსაც წერ, ყველაზე მინიმალური საგნები დარჩება გასავლელი“, — წერს კაპანაძე სოციალურ ქსელში.
ის მიიჩნევს, რომ რეალურად სტუდენტებს აშორებენ თბილისს: „ეტყობა, ახალგაზრდების პროტესტი არ მოსწონთ და უნდათ, რომ რეგიონებში გაყარონ სტუდენტები“.
კიდევ ერთი ამოცანა, სერგი კაპანაძის აზრით, ფულის დაზოგვაა.
„გაუჭირდათ, ეტყობა, განათლების დაფინანსება. ბიუჯეტის 25%-ს დაზოგავენ. ითქვა, რომ ეს ნიშნავს, რომ 30 ათასი უნივერსიტეტდამთავრებული უფრო მალე შეუერთდება სამუშაო ბაზარსო. ეს არის უზედაპირულესი განცხადება. თუ ბაზარი ითხოვს მუშახელს, ეგ 30 ათასი კურსდამთავრებული ისედაც არსებობს. არაა საჭირო უნივერსიტეტიდან დროზე ადრე გამოგდება, რომ სამუშაო ადგილები შეავსო.
როგორც ჩანს, აქცენტი იქნება პროფესიულ განათლებაზე. ოღონდ, მიუხედავად იმისა, რომ ეგ კარგი იდეაა, როგორ აიძულებ ადამიანებს, რომ პროფესიულ სასწავლებლებში ჩააბარონ, სრულიად გაუგებარია. უბრალოდ უნივერსიტეტებში დახურავ მისაღებ ადგილებს და სხვა გზას არ მისცემ? ეგ ნიშნავს, რომ წირავ ამ ახალგაზრდებს ისეთ საქმიანობაზე, რაც არ უნდათ“, — მიიჩნევს კაპანაძე.
მისივე თქმით, სახელმწიფო უნივერსიტეტებს გაუყიდიან ქონებას.
„ალბათ, ვაკეში არსებულ კორპუსებს დაერევიან. პირველ და მეორე კორპუსებს არ შეეხებიან, სავარაუდოდ, მაგრამ მეოთხე, მეექვსე, მეცხრე, ილიაუნის კორპუსები და ა.შ., გაიყიდება. მაგ ფულით აპირებენ სადღაც ქალაქგარეთ კორპუსების აშენებას და იქ სტუდენტების „წასხმას“. რაც მთავარია, დაასამარებენ კონკურენციას უმაღლესი განათლების სფეროში. თუ რამე ზრდის ხარისხს, არის კონკურენცია სხვა უნივერსიტეტებთან. თუ ქალაქში ერთი ფაკულტეტი დარჩება, კონკურენცია არ იქნება. ოღონდ ამ ყველაფერს მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, თუ კერძო უნივერსიტეტებსაც დაერევიან. როგორც ჩანს, საქართველოს უნივერსიტეტი იქნება პირველი. სხვებიც მიჰყვებიან. შეუძლებელია დეკონცენტრირებულმა ფაკულტეტებმა იმუშაოს, თუ კერძოები აგრძელებენ ისევე მუშაობას, როგორც აქამდე. უბრალოდ საუკეთესო სტუდენტები კერძოებში წავლენ და მაშინ მთელ ამ „რეფორმას“ აზრი ეკარგება“, — აცხადებს კაპანაძე.
ის დარწმუნებულია, რომ რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი მოტივაცია მიუღებელი, განსხვავებული აზრის მქონე პროფესორებისა და ლექტორების დევნაა და „ქართულ ოცნებას“ არ აინტერესებს, მათი ჩანაცვლებით ხარისხი თუ გაუარესდება.
„განათლების სისტემას ამგვარად ძალიან დააშორებენ ბოლონიის პრინციპებს. 11-კლასიანი სკოლა არ ჯდება ბოლონიის კონცეფციაში. პირველი კურსიდან სტუდენტები ვეღარ წავლენ უცხოეთში სწავლის გასაგრძელებლად. ამაშიც პლუსი აქვთ ნანახი — აქ დატოვებენ ბავშვებს, რომ აქაური იდეოლოგიზებული სწავლების მსხვერპლი გახადონ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. ამასთან, გარეთ წასული სტუდენტებისთვის აქედან გასული გადასახადებიც დაეზოგებათ და ქვეყანაში დარჩება. როცა ფული შემოაკლდათ, ამ ზომაზეც მიდიან. ყველა ის არგუმენტი, რომ მეთორმეტე კლასში მაინც არაფერს აკეთებენ ბავშვებიო, უბრალოდ რეალობას აცდენილია. ეგრე, არც მე-11 კლასში გააკეთებენ არაფერს. ყველა ბოლო წელი ეგეთია ქართულ რეალობაში. მაგას სხვა პრობლემა აქვს სათავეში, რომელიც სხვა განხილვის საგანია“, — აცხადებს კაპანაძე და დასძენს, რომ ჯამში, მიიღებენ ძალიან არეულ, პოლიტიზებულ, კონკურენციამოკლულ უმაღლეს განათლებას, როგორიც ყველაზე მეტად აწყობს ავტორიტარულ ხელისუფლებას.
16 ოქტომბერს „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ საზოგადოებას ახალი საგანმანათლებლო, რესურსების ოპტიმიზაციის და უნივერსიტეტებში სწავლების ხარისხის გათანაბრების რეფორმები გააცნო.
„გვინდა, დავამკვიდროთ ერთი ძალიან მკაფიო პრინციპი: ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი, მაგალითად, თბილისში, ერთი ფაკულტეტი იქნება შექმნილი მხოლოდ ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ამისათვის გარდამავალი ეტაპი იქნება უზრუნველყოფილი თითოეული სტუდენტისთვის შესაბამისად, ეს გამოიწვევს რეორგანიზაციას და ფაკულტეტების გადანაწილებას უნივერსიტეტებს შორის. ეს გადანაწილება უნდა განხორციელდეს უნივერსიტეტის ტრადიციული ფუნქციებისა და მათი ისტორიული გამოცდილების გათვალისწინებით.” – თქვა ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე.