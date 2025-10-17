ახალი ამბებირეკლამა

თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა

17 ოქტომბერი, 2025 •
თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შეუძლებლის შეძლება მარტივი არ არის. მაგრამ როდესაც შენი თავის გჯერა, ეს რწმენა სხვებსაც აერთიანებს შენს გარშემო  და ერთი შეხედვით მიუღწეველი მიზანიც უფრო ადვილად მიღწევადი ხდება.

წარმატების გზაზე პირველი ნაბიჯი ყოველთვის საკუთარი თავის, იდეის, მიზნის ან შესაძლებლობის დაჯერებით იწყება. თვითრწმენა ქმნის იმ ენერგიას, რომელიც ფიქრს რეალობად, ხოლო რეალობას – ერთ ან მრავალ გამარჯვებად აქცევს.

ბევრმა ადამიანმა ეს გზა უკვე გაიარა, ბევრი კი, ამ გზას ახლა გადის.

თიბისი, თავისი გზავნილით „მთავარია გჯეროდეს“, სწორედ, ასეთი ადამიანების გარშემო ერთიანდება. დღეს, ილია თოფურია თიბისის ბრენდის ამბასადორი გახდა. თიბისისთან ერთად, ის ეცდება, შთაგონება და მოტივაცია მისცეს ყველას, ვინც წარმატების და გამარჯვების გზას ახლა ადგას. თიბისის და ილიას ერთად სჯერათ, რომ რწმენა და გამბედაობა, სიჯიუტესთან ერთად, ყოველთვის წარმატებამდე მიიყვანს ადამიანს.

ილია თოფურიამ შეუძლებელი ერთხელ კი არა, ბევრჯერ შეძლო – თვითრწმენით, სიჯიუტით და გამბედაობით. მისი განვლილი გზა გვახსენებს, რომ გამარჯვება ყოველთვის იწყება იქ, სადაც ჯერ შენი მიზნის მიღწევას იჯერებ და შემდეგ აღწევ მას.

ვახტანგ ბუცხრიკიძე, თიბისის გენერალური დირექტორი:

„თიბისისთვის სასიხარულო და საამაყოა მსოფლიო დონის ვარსკვლავთან თანამშრომლობა. ილია თოფურიას კარიერა, მისი განვლილი გზა სამაგალითოა და ზუსტად ასახავს თიბისის მთავარ სათქმელს – მთავარია გჯეროდეს! ვფიქრობ, ამით ადამიანებს კიდევ უფრო მეტად შთავაგონებთ, საკუთარი მიზნის დაიჯერონ და რწმენა რეალობად აქციონ.“

ილია თოფურია:

„ძალზე მადლიერი და იღბლიანი ვარ იმის გამო, რომ თიბისის ოჯახის წევრი გავხდი. ჩვენ გვაქვს ერთიანი ხედვა, რომელიც ემყარება თავდაჯერებულ წინსვლას, თვითრწმენას, გამბედაობას და პირადი და პროფესიული ზრდის მიმართ თავდადებას. ჩემთვის დიდი პატივია, წარმოვადგენდე ბანკს, რომელიც საქართველოში პროგრესის ფლაგმანია თავისი მტკიცე ღირებულებებით და მომავალზე მკაფიო ორიენტირებულობით”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ეპარქიულმა კომისიამ არქიმანდრიტ დოროთეს “მკაცრი გაფრთხილება” გამოუცხადა

ამოღებულია $721 000 – რუსეთის 5 მოქალაქე უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციისთვის დააკავეს

საბანკო მომსახურება ურიგოდ – რა შესაძლებლობები აქვს თიბისის მობაილბანკს?

ენგურზე, აფხაზურ მხარეს სატვირთო ტერმინალის მშენებლობა დასრულდა – აფხაზური მედია

კობახიძის მტკიცებით, დაკავებისას სპეცრაზმს იმიტომ იყენებენ, რომ “ადამიანები იმალებიან” 17.10.2025
კობახიძის მტკიცებით, დაკავებისას სპეცრაზმს იმიტომ იყენებენ, რომ “ადამიანები იმალებიან”
საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესწავლა – კობახიძე ალასანიას უნივერსიტეტის ქონებაზე 17.10.2025
საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესწავლა – კობახიძე ალასანიას უნივერსიტეტის ქონებაზე
თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა 17.10.2025
თიბისი x ილია თოფურია – თვითრწმენასა და სიჯიუტეზე დამყარებული ღირებულებითი პარტნიორობა
ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს 17.10.2025
ყალბი სამედიცინო დოკუმენტების დამზადების ბრალდებით 3 ადამიანი დააკავეს
აქტივისტების ინფორმაციით, პროტესტში ჩართული კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს 17.10.2025
აქტივისტების ინფორმაციით, პროტესტში ჩართული კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს
“ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ 17.10.2025
“ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ
პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე  აქტივისტი დააკავა  17.10.2025
პოლიციამ გამთენიისას რამდენიმე  აქტივისტი დააკავა 
“ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი” – რის შეცვლას აპირებს “ოცნება” უმაღლეს განათლებაში 16.10.2025
“ერთი ქალაქი – ერთი ფაკულტეტი” – რის შეცვლას აპირებს “ოცნება” უმაღლეს განათლებაში