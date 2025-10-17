ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ვმუშაობთ პროექტის შინაარსზე” – ფაშინიანი „ტრამპის გზის“ შესახებ

17 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა „ტრამპის გზა“ პროექტის ფარგლებში მიმდინარე სამუშაოებზე ისაუბრა.

„არმენპრესის“ ცნობით, ჟურნალისტებთან ბრიფინგზე ნიკოლ ფაშინიანმა თქვა, რომ „ტრამპის გზა“ პროექტთან დაკავშირებული პროცესი ახლა შინაარსობრივ დამუშავების ეტაპზეა.

„ჩვენ ამჟამად ვმუშაობთ პროექტის შინაარსის გენერირებაზე. მაგიდაზე დევს სხვადასხვა კომპონენტი, რომლებიც ერთ დოკუმენტში უნდა გაერთიანდეს. ეს ნორმალური სამუშაო პროცესია ნებისმიერი დიდი პროექტის შემთხვევაში. ხშირად გვგონია, რომ როცა ვამბობთ „ტრამპის გზა“, მეორე დღეს ყველა უნდა დაჯდეს ექსკავატორებში და დაიწყოს მშენებლობა. მაგრამ ნებისმიერი პროგრამა იწყება დეტალური პროექტირებით, გამოთვლებით და დოკუმენტაციის მომზადებით“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

მისივე თქმით, „ტრამპის გზა“ ინიციატივის საფუძველია ვაშინგტონის მშვიდობის დეკლარაციაში დაფიქსირებული პრინციპები: ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, იურისდიქცია, ურთიერთობა და საზღვრების ხელშეუხებლობა.

„ნებისმიერი გადაწყვეტილება არ უნდა გასცდეს იმ ჩარჩოებს, რომლებიც დეკლარაციაშია განსაზღვრული. ორივე მხარემ დააფიქსირა, რომ საჭიროა მუშაობა მაქსიმალურად სწრაფად გაგრძელდეს“.

ფაშინიანმა აღნიშნა, რომ პროცესის დინამიკა ნაწილობრივ საერთაშორისო მოვლენებით არის განპირობებული.

„8 აგვისტოს ვაშინგტონში ჩვენ მივაღწიეთ შეთანხმებას შეერთებულ შტატებთან. ამის შემდეგ დაიწყო დაძაბული მოვლენები უკრაინისა და ახლო აღმოსავლეთის გარშემო, სადაც პრეზიდენტი ტრამპი და მისი ადმინისტრაცია უშუალოდ არიან ჩართული. იგივე ადამიანები და იგივე გუნდები მუშაობენ ამ პროექტზეც. ეს ვითარება გარკვეულწილად გავლენას ახდენს პროცესის სისწრაფეზე“, – თქვა ფაშინიანმა.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა და აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 8 აგვისტოს ვაშინგტონში ხელი მოაწერეს დეკლარაციას, რომლის ერთ-ერთი პუნქტის მიხედვითაც სომხეთის რესპუბლიკა იმუშავებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ურთიერთშეთანხმებულ მესამე მხარეებთან ერთად იმისათვის, რომ განისაზღვროს სომხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განხორციელებული „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ (ან TRIPP) საკომუნიკაციო პროგრამის ჩარჩო.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

