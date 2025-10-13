ახალი ამბები

2025 წელს ცხოველებში ცოფის მე-6 შემთხვევა გამოვლინდა

13 ოქტომბერი, 2025 •
2025 წელს ცხოველებში ცოფის მე-6 შემთხვევა გამოვლინდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

წალკის მუნიციპალიტეტის სოფელ დარაკოვში მიკედლებული ძაღლის სიკვდილის შემთხვევა აღინიშნა.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, ქვემო ქართლის დეპარტამენტის ვეტერინარებმა ეპიდემიოლოგიური მოკვლევა ჩაატარეს და პათოლოგიური მასალის ნიმუში აიღეს.

ლაბორატორიული კვლევით ცოფი დადასტურდა.

“სააგენტოს ვეტერინარებმა დაავადების კერაში მყისიერად დაიწყეს საკარანტინო ღონისძიებები – ცხოველების სავალდებულო ვაქცინაცია, სადეზინფექციო სამუშაოები, ცოფის ამთვისებელი ცხოველების ჯანმრთელობაზე ზედამხედველობა. ფაქტის შესახებ ეცნობა ჯანმრთელობის დაცვის შესაბამის სამსახურებს”, – აცხადებენ უწყებაში.

მიმდინარე წელს, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ცხოველებში ცოფის 6 შემთხვევაა გამოვლენილი.

სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებით, უწყება ყოველწლიურად ატარებს უფასო პროფილაქტიკურ ვაქცინაციას ცოფის საწინააღმდეგოდ და 300 ათასამდე შინაურ ბინადარ ცხოველს (ძაღლი/კატა) ცრის.

“ამავდროულად, აჭარის, იმერეთის, კახეთის რეგიონებსა და ბორჯომის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება უპატრონო/მიკედლებული ცხოველების (ძაღლი, კატა) პოპულაციის მართვის საპილოტე პროგრამა. აღსანიშნავია, რომ ცოფის კონტროლის საერთაშორისო გამოცდილება და კვლევები მიუთითებს, რომ უპატრონო და მიკედლებული ძაღლების პოპულაციის კონტროლი და მათი ვაქცინაცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ცოფის გავრცელების შემცირებასა და აღმოფხვრაში.

დღეის მდგომარეობით, კასტრაცია/სტერილიზაცია და ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 3761-ზე მეტ უპატრონო/მიკედლებულ ძაღლს ჩაუტარდა. საპილოტე პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები გრძელდება.

სააგენტო მოუწოდებს მოსახლეობას, დროულად ჩაუტარონ საკუთარ შინაურ ცხოველებს (ძაღლი, კატა) ვაქცინაცია, ასევე, მხარი დაუჭირონ პროგრამას, რომელიც უპატრონო და მიკედლებული ძაღლების პოპულაციის კონტროლს ისახავს მიზნად, რათა თავიდან ავიცილოთ ცხოველების ცოფით დაავადება და საფრთხე არ შეექმნას ადამიანების სიცოცხლეს”, – ნათქვამია სააგენტოს განცხადებაში.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე

    პუტინი და ალიევი ურთიერთობების დალაგებას იწყებენ

    4 ოქტომბრის საქმეზე პროკურატურამ ბრალდება კიდევ 17 პირს წარუდგინა

    შეზღუდული რესურსებით ვაგრძელებთ დაზარალებულთა დაცვას — NGO-ების იურიდიული დახმარების ქსელი

    ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში 13.10.2025
    ფაშინიანი და ალიევი შარმ ელ შეიხში
    კობახიძეს ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებმა არჩევნებში „დამაჯერებელი გამარჯვება“ მიულოცეს 13.10.2025
    კობახიძეს ჩინეთისა და ბელარუსის ელჩებმა არჩევნებში „დამაჯერებელი გამარჯვება“ მიულოცეს
    2025 წელს ცხოველებში ცოფის მე-6 შემთხვევა გამოვლინდა 13.10.2025
    2025 წელს ცხოველებში ცოფის მე-6 შემთხვევა გამოვლინდა
    ჰამასმა ყველა ცოცხალი ისრაელელი მძევალი გაათავისუფლა 13.10.2025
    ჰამასმა ყველა ცოცხალი ისრაელელი მძევალი გაათავისუფლა
    7 თვეში პატიმრების რაოდენობა თითქმის 18%-ით არის გაზრდილი 13.10.2025
    7 თვეში პატიმრების რაოდენობა თითქმის 18%-ით არის გაზრდილი
    ეუთოს თავმჯდომარე სამხრეთ კავკასიას ეწვევა 13.10.2025
    ეუთოს თავმჯდომარე სამხრეთ კავკასიას ეწვევა
    სააპელაციომ საბა ჯიქიას საქმის განხილვა დაიწყო 13.10.2025
    სააპელაციომ საბა ჯიქიას საქმის განხილვა დაიწყო
    ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები 13.10.2025
    ბაქოსა და მოსკოვის ურთიერთობების დალაგების პირველი შედეგები