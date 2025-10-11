ახალი ამბები

დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა 

12 ოქტომბერი, 2025 •
დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა 
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დავით ბაჩიშვილის ადვოკატი დავით ჯანდიერის მოწმის სტატუსით გამოკითხვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა. 

ჯანდიერის გამოკითხვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს გიორგი ქემოკლიძის საქმესთან დაკავშირებით სურდა, თუმცა ადვოკატმა განაცხადა, რომ გამოკითხვაზე მხოლოდ მაგისტრატ მოსამართლესთან იყო თანახმა. 

გამოკითხვიდან გამოსულმა დავით ჯანდიერმა “ნეტგაზეთს” განუცხადა, რომ მას კითხეს იცნობდა თუ არა ქემოკლიძეს. 

“ქემოკლიძეს არ ვიცნობ, არასოდეს შევხვედრილვარ, თვალითაც არ მინახავს, შესაბამისი იყო ჩემი პასუხი. ასევე მკითხეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილეობის დროს [ჯანდიერი 2012 წელს იყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე] მქონდა თუ არა ურთიერთობა პენიტენციურ დაწესებულებასთან, მკითხეს, როდის გავიგე ”. 

ჯანდიერის თქმით, ასევე იყო კითხვები გიორგი ბაჩიაშვილთან დაკავშირებით, თუმცა თანხმლებმა ადვოკატებმა, რომლებიც ამჯერად კოლეგის უფლებებს იცავდნენ, არ მისცეს უფლება კითხვები გაეცა, რადგან უკანონოა ადვოკატს კლიენტთან დაკავშირებული კითხვები დაუსვა. 

ჯანდიერს არაერთმა კოლეგამ გამოუცხადა სოლიდარობა, მას შემდეგ რაც ის გამოკითხვაზე დაიბარეს, არაერთი თან ახლდა გამოკითხვაზე. 

  • გიორგი ქემოკლიძეს,რომლის საქმესთან დაკავშირებითაც ჯანდიერი გამოკითვაზე დაიბარეს, პროკურატურამ ბრალი  სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით წარუდგინა. 
  • სპეციალური პენიტენციური სამსახურის პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ყოფილი მოადგილე ბრალს არ აღიარებს. 
  • პროკურატურის ცნობით, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გამოძიების თანახმად,  გიორგი ქემოკლიძემ ბოროტად გამოიყენა სამსახურებრივი უფლებამოსილება გიორგი ბაჩიაშვილის სასარგებლოდ, რათა ამ უკანასკნელს მის მიმართ განხორციელებული ვითომდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტი გამოეყენებინა პირადი ინტერესებისათვის, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად.
  • “აღნიშნული მიზნით, გიორგი ქემოკლიძესა და პატიმარ გიორგი ბაჩიაშვილს შორის არსებული წინასწარი შეთანხმების შესაბამისად, გიორგი ბაჩიაშვილის საკანში სპეციალურად შეასახლეს ორი პატიმარი, რომლებსაც წინასწარი სცენარის მიხედვით, გიორგი ბაჩიაშვილისთვის ფიზიკური ანგარიშსწორების იმიტაცია უნდა მოეწყოთ”, – აცხადებს პროკურატურა. 
  • ჯანდიერის დაკითხვამდე პროსამთავრობო “პოსტ ტვ”-მ გაავრცელა რომლის თანახმადაც, თითქმოს დავით ჯანდიერი იყო შუამავალი გიორგი ბაჩიაშვილსა გიორგი ქემოკლიძეს შორის არსებული სავარაუდო გარიგების.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ძალიან მრცხვენია და მიტყდება, რომ არაფერში არ ვიყავი ჩართული – ახალაია

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო, აცრა ყველასთვის უფასოა

ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა გოგი ჩახუნაშვილს – გამყრელიძე

დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა  12.10.2025
დავით ჯანდიერის გამოკითხვა სასამართლოში ერთ საათს გაგრძელდა 
პაატა ბურჭულაძე და მურთაზ ზოდელავა უარყოფენ კავშირს “იარაღის საქმესთან”, რომელსაც სუსი იძიებს  11.10.2025
პაატა ბურჭულაძე და მურთაზ ზოდელავა უარყოფენ კავშირს “იარაღის საქმესთან”, რომელსაც სუსი იძიებს 
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებამ თავისუფლად უნდა  შეძლოს საქმიანობა – ლუის გრაჩა 11.10.2025
საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოებამ თავისუფლად უნდა  შეძლოს საქმიანობა – ლუის გრაჩა
ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე  11.10.2025
ია დარახველიძეს გირაო, სამს პატიმრობა – მორიგი განჩინება 4 ოქტომბრის საქმის დაკავებულებზე 
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს 11.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე ოთხ პირს პატიმრობა შეუფარდეს
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას 11.10.2025
ადვოკატთა ასოციაციაციის თავმჯდომარე: ასოციაცია უზრუნველყოფს დავით ჯანდიერის კოლეგიალურ მხარდაჭერას
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს 11.10.2025
პედიატრი გიორგი ჩახუნაშვილი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე 10.10.2025
ბინები დღიურად: როგორ იპოვოთ იდეალური საცხოვრებელი dgiurad.ge-ზე