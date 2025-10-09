ახალი ამბები

ისრაელმა და ჰამასმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს

9 ოქტომბერი, 2025 •
ისრაელმა და ჰამასმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელმა და ჰამასმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს.

აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება მოიცავს ისრაელის ჯარების გაყვანას და მძევლების გათავისუფლებას.

„დიდი სიამაყით ვაცხადებ, რომ ისრაელმა და ჰამასმა ხელი მოაწერეს ჩვენი სამშვიდობო გეგმის პირველ ფაზას. ეს ნიშნავს, რომ ყველა მძევალი ძალიან მალე გათავისუფლდება და ისრაელი თავის ჯარებს შეთანხმებულ ხაზამდე გაიყვანს, რაც პირველი ნაბიჯი იქნება ძლიერი, მდგრადი და მარადიული მშვიდობისკენ. ყველა მხარეს სამართლიანად მოეპყრობიან!

ეს დიდი დღეა არაბული და მუსლიმური სამყაროსთვის, ისრაელისთვის, ყველა მიმდებარე ერისთვის და ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის და მადლობას ვუხდით კატარის, ეგვიპტისა და თურქეთის შუამავლებს, რომლებმაც ჩვენთან ერთად იმუშავეს ამ ისტორიული და უპრეცედენტო მოვლენის განსახორციელებლად. დალოცვილნი არიან მშვიდობისმყოფელები“, – დაწერა ტრამპმა Truth Social-ზე.

ისრაელის პრემიერ-მინისტრის, ბენიამინ ნეთანიაჰუს განცხადებით, ისრაელისთვის დიდი დღეა.

„ხვალ მე შევკრებ მთავრობას, რათა დაამტკიცოს შეთანხმება და ყველა ჩვენი ძვირფასი მძევალი სახლში დააბრუნოს. მადლობას ვუხდი ისრაელის თავდაცვის ძალების გმირ ჯარისკაცებს და უსაფრთხოების ძალებს, რომელთა გამბედაობისა და თავგანწირვის წყალობითაც მივაღწიეთ ამ დღეს.

მადლობას ვუხდი პრეზიდენტ ტრამპს და მის გუნდს ჩვენი მძევლების გათავისუფლების ამ წმინდა მისიისთვის მობილიზაციისთვის.

ყოვლისშემძლე ღმერთის დახმარებით, ერთად გავაგრძელებთ ჩვენი ყველა მიზნის მიღწევას და ჩვენს მეზობლებთან მშვიდობის გაფართოებას“, – დაწერა  ნეთანიაჰუმ X-ზე.

ჰამასი ადასტურებს შეთანხმებას, მაგრამ უარყოფს განიარაღებას, სანამ მათი თქმით, ისრაელის ჯარები პალესტინის მიწას იკავებენ. ჰამასის განცხადებით, შეთანხმება ღაზაში ომის დასრულებას ითვალისწინებს და მადლობას უხდის დონალდ ტრამპსა და მოლაპარაკებებში ჩართულ შუამავლებს.

„ჩვენ ასევე ვაფასებთ აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ძალისხმევას, რომელიც ცდილობს ომის საბოლოოდ დასრულებას და ღაზას სექტორიდან ოკუპანტების სრულ გაყვანას“, – ნათქვამია განცხადებაში.

ჰამასმა ასევე მოუწოდა შუამავლებს, აიძულონ ისრაელი „სრულად შეასრულოს შეთანხმების მოთხოვნები და არ მისცენ მას საშუალება, თავი აარიდოს ან გადადოს შეთანხმების შესრულება“.

ღაზის ხელისუფლების ცნობით, 67 000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა და დასახლების დიდი ნაწილი მიწასთან გასწორდა მას შემდეგ, რაც ისრაელმა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის სასაზღვრო თავდასხმაზე სამხედრო რეაგირება დაიწყო. ისრაელის ოფიციალური პირების ცნობით, დაახლოებით 1200 ადამიანი დაიღუპა და 251 მძევლად აიყვანეს ღაზაში, ხოლო 48 მძევლიდან 20, სავარაუდოდ, ცოცხალია.

 

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

4 ოქტომბრის საქმეზე სულ დაკავებულია 23 ადამიანი, სამს ეძებენ

აზერბაიჯანელი პოლიტპატიმრების სია 392 -მდე გაიზარდა

4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ ერთი ადამიანი დააკავეს

ODIHR საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, პატივი სცეს მშვიდობიანი შეკრებისა და ადამიანის უფლებებს

4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალი კიდევ 13 ადამიანს წაუყენეს 09.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე ბრალი კიდევ 13 ადამიანს წაუყენეს
ისრაელმა და ჰამასმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს 09.10.2025
ისრაელმა და ჰამასმა სამშვიდობო შეთანხმებას მიაღწიეს
ამერიკელი სენატორები საქართველოში “გაუარესებულ სიტუაციას” განცხადებით ეხმაურებიან 09.10.2025
ამერიკელი სენატორები საქართველოში “გაუარესებულ სიტუაციას” განცხადებით ეხმაურებიან
4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 12 ადამიანი დააკავეს – დარახველიძე 08.10.2025
4 ოქტომბრის საქმეზე კიდევ 12 ადამიანი დააკავეს – დარახველიძე
“საზმაუს მარში” პროტესტის ფორმას ცვლის – განცხადება სრულად 08.10.2025
“საზმაუს მარში” პროტესტის ფორმას ცვლის – განცხადება სრულად
Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს 08.10.2025
Starbucks სომხეთში ქსელის გახსნას განიხილავს
TV პირველის ჟურნალისტზე ძალადობისთვის შინჯიკაშვილის მამას ბრალი წარედგინა 08.10.2025
TV პირველის ჟურნალისტზე ძალადობისთვის შინჯიკაშვილის მამას ბრალი წარედგინა
რა ვიცით გლდანის ციხის ყოფილ უფროსზე, რომელიც გარდაცვლილი იპოვეს 08.10.2025
რა ვიცით გლდანის ციხის ყოფილ უფროსზე, რომელიც გარდაცვლილი იპოვეს