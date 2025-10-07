ახალი ამბები

22 წლის კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა

7 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

წარმოშობით ქართველი კატერინა დემეტრაშვილი ჩეხეთის პარლამენტის წევრი გახდა.

კატერინა დემეტრაშვილი 22 წლისაა და იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. კატერინა დემეტრაშვილი ტეხასში, ქართველი მშობლების ოჯახში დაიბადა და  ერთი წლის ასაკიდან პრაღაში ცხოვრობს.

იგი ჩეხეთის პარლამენტში „პირატების“ პარტიიდან მოხვდა და ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა დეპუტატია.

არჩევნებამდე ერთ-ერთი ჩეხური გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში კატერინა დემეტრაშვილმა თავის წარმომავლობის შესახებ ისაუბრა.

„როგორც ოჯახს, ჩვენ გვაქვს გამოცდილება, თუ რას ნიშნავს, როდესაც რუსეთი ცდილობს იმ ტერიტორიის უზურპაციას, რომელიც მას არ ეკუთვნის. 1993 და 2008 წლებში რუსეთმა სცადა საქართველოს რაც შეიძლება დიდი ნაწილის ოკუპაცია, საიდანაც მე ვარ, როგორც ჩემი გვარი მიანიშნებს. საბოლოოდ, მათ დარჩათ ოსეთი და აფხაზეთი, რაც ქვეყნის ფართობის 20%-ს შეადგენს.

ამ წლების განმავლობაში, როგორც ჩემი ბაბუა, ასევე მამაჩემი დამოუკიდებლობისთვის იბრძოდნენ. ამიტომ, 2022 წელს, როდესაც უკრაინაში ომი დაიწყო, მამაჩემმა გადაწყვიტა, რომ სურდა მისი სუვერენიტეტის დაცვა ქართული ლეგიონის რიგებში. ის სნაიპერია…

ჩემს დედას არ აქვს ჩეხეთის მოქალაქეობა, ამიტომ არ შეუძლია და არ ადევნებს თვალყურს ჩეხეთის პოლიტიკას. ის მიგზავნის გამოკითხვებს, როდესაც „პირატები“ ძლიერდებიან. ის ამას ვერ ხვდება, მაგრამ მხარს მიჭერს. მამაჩემმა კი არ იცის, რომ კენჭს ვიყრი. მე არ ვუთხარი მას“, – განაცხადა კატერინა დემეტრაშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

