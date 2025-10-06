ახალი ამბები

საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობაზე დანიშვნიდან 27 დღეში გადადგა

6 ოქტომბერი, 2025 •
საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი თანამდებობაზე დანიშვნიდან 27 დღეში გადადგა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრი სებასტიან ლეკორნუ, პოსტზე დანიშვნიდან ერთ თვეზე ნაკლებ დროში, თანამდებობიდან გადადგა.

თანამდებობიდან გადადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე მან სამთავრობო გუნდი წარადგინა, სადაც  მისი წინამორბედის მინისტრთა კაბინეტი თითქმის უცვლელი იყო.  ამან როგორც მისი მოკავშირეების, ისე ოპონენტების კრიტიკა გამოიწვია და ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავა.

ლეკორნუმ საფრანგეთის პრეზიდენტს გადადგომის შესახებ განცხადება ორშაბათს დილით გადასცა.

FRANCE 24 –ის თანახმად, სებასტიან ლეკორნუ ისტორიას რამდენიმე რეკორდის დამყარებით წერს:

  • ის  პრემიერ-მინისტრია ყველაზე ხანმოკლე ვადით, თანამდებობაზე მხოლოდ 27 დღით იყო.
  • ლეკორნუ ყველაზე დიდხანს იყო მთავრობის გარეშე (26 დღე).
  • მისი მთავრობა ყველაზე ხანმოკლე ვადით მსახურობს, რადგან ლეკორნუმ თანამდებობა სამთავრობო გუნდის დანიშვნიდან სულ რაღაც რამდენიმე საათში დატოვა.
  • ის ერთადერთი პრემიერ-მინისტრია, რომელმაც ზოგადი პოლიტიკური განცხადება არ გააკეთა.

საფრანგეთის პოლიტიკა სულ უფრო არასტაბილური ხდება 2022 წელს ემანუელ მაკრონის ხელახლა არჩევის შემდეგ, რადგან პარლამენტში არცერთი პარტია ან ჯგუფი უმრავლესობას არ ფლობს. მაკრონის გასულ წელს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნა მოუწია, თუმცა ამ  გადაწყვეტილებამ კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავა, რადგან პარლამენტი კიდევ უფრო ფრაგმენტირებული გახდა. ლეკორნუ, რომელიც მხოლოდ გასულ თვეში დაინიშნა, მაკრონის მეხუთე პრემიერ-მინისტრი იყო ბოლო ორი წლის განმავლობაში.

ულტრამემარჯვენე ძალები პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონს ეროვნული ასამბლეის დათხოვნისკენ მოუწოდებენ. როგორც ულტრამემარჯვენეთა ლიდერმა ჯორდან ბარდელამ ლეკორნუს გადადგომის შემდეგ განაცხადა, „სტაბილურობის დაბრუნება  არჩევნებზე დაბრუნებისა და ეროვნული ასამბლეის დაშლის გარეშე შეუძლებელია“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ამ წუთიდან ძალაუფლება ეკუთვნის ხალხს — პაატა ბურჭულაძის სიტყვა თავისუფლების მოედანზე

“რადიო თავისუფლების” ინფორმაციით, თამარ ტალიაშვილი აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტში დაიბარეს

“ლელოში” ეხმაურებიან პროსახელისუფლებო მედიების ცნობებს მათი კანდიდატების მიერ პარტიის დატოვებაზე

დარწმუნებული ვარ, ღარიბაშვილი, როგორც პატიოსანი კაცი, საკადრო შეცდომებს გულწრფელად ნანობს – ნაცვლიშვილი

