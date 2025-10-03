ახალი ამბები

საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ

3 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი (CPJ) მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, უკან გაიწვიოს ახალი რეპრესიული კანონები უცხოური დაფინანსების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც „ქართულმა ოცნებამ“ წამოიწყო გამოძიება დამოუკიდებელი მედიასაშუალებებისა და ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წინააღმდეგ.

„საკვირველი არ არის, რომ პირველი სამიზნე ახალი რეპრესიული კანონებისა ის ორგანიზაციები გახდნენ, რომლებიც თავიანთი დამოუკიდებლობით არიან ცნობილი და სენსიტიურ თემებს აშუქებენ“, — განაცხადა CPJ-ის ევროპისა და ცენტრალური აზიის პროგრამის კოორდინატორმა გულნოზა საიდმა, — „საქართველომ უნდა გაიწვიოს რეპრესიული კანონები გრანტების შესახებ, უცხოური აგენტების შესახებ და საშუალება მისცეს დამოუკიდებელ მედიას, რომ შევიწროების გარეშე განაგრძოს ფუნქციონირება“.

ორგანიზაცია წერს, რომ უკანასკნელ კვირაში 5-მა მედიამ და მედიაორგანიზაციამ მიიღო ანტიკორუფციული ბიუროსგან მოთხოვნა ინფორმაციაზე გრანტების შესახებ კანონის ფარგლებში: აიფაქტმა, მთის ამბებმა, ფლანგვის დეტექტორმა, პროექტმა 64, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ.

CPJ ხაზს უსვამს, რომ მედიასაშუალებების ნაწილმა შეწყვიტა უცხოური გრანტების მიღება ახალი რეპრესიული კანონების გამო. ზოგიერთმა კი სასამართლოს განჩინების გარეშე ბიუროსთვის ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი განაცხადა. მედიების ნაწილი მოხალისეობრივად აგრძელებს ფუნქციონირებას, ან შეზღუდული ხელფასის პირობებში, „გადარჩენის რეჟიმში“ და მათ ნაწილს მსგავსი კრიზისი არ ახსოვს.

„უცხოური დაფინანსების შემზღუდველი რეპრესიული კანონები ნაწილია იმ მკვეთრი დაღმასვლისა პრესის თავისუფლების მხრივ, რასაც „ქართული ოცნება“ დაადგა“, — წერს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი და იქვე უთითებს, რომ ორგანიზაციამ ოფიციალურად მიმართა ანტიკორუფციულ ბიუროს კომენტარისთვის, თუმცა აქამდე პასუხი არ მიუღია.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მეტეხის ხიდზე სტუდენტებზე მომხდარი თავდასხმის შემდეგ საქმე ჯგუფური ძალადობის მუხლით აღიძრა 03.10.2025
საქართველოს მთავრობის ახალი რეპრესიული კანონების პირველი სამიზნე მედია გახდა — CPJ 03.10.2025
“ჯაშუშობის ბრალდებით საქართველოს მოქალაქე დავაკავეთ” – აფხაზეთის СГБ 03.10.2025
არჩევნები საქართველოში მძიმე რეპრესიებისა და ძალადობის რისკის ფონზე ტარდება — Amnesty International 03.10.2025
ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს დაშვება მისცა “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე 03.10.2025
