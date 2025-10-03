ახალი ამბები

ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო

3 ოქტომბერი, 2025 •
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ფინეთის სასამართლომ მოულოდნელი გადაწყვეტილება მიიღო გემის ქართველი კაპიტნისა და მეზღვაურების საქმეზე, რომელთაც ბრალად ედებოდათ 2024 დეკემბერში ფინეთსა და ესტონეთს შორის, ბალტიის ზღვაში გამავალი, წყალქვეშა ელექტროსადენის დაზიანება.

ჰელსინკის რაიონულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ფინეთის იურისდიქცია არ იძლევა რუსული „ჩრდილოვანი ფლოტის“ ნავთობტანკერის, Eagle S-ის კაპიტნისა და მისი თანაშემწეების გასამართლების შესაძლებლობას.

სასამართლოს 3 ოქტომბრის გადაწყვეტილებით, ფინეთის სახელმწიფომ უნდა დაფაროს მეზღვაურებისთვის სასამართლო ხარჯები, რაც 195 000 ევროს შეადგენს.

პროკურორი მოითხოვდა კაპიტან დავით ვადაჭკორიასა და მისი თანაშემწეების, რობერტ ეგიზარიანისა და სანტუშ კუმარ ჩაურასიასთვის სასჯელის ზომად პატიმრობას სულ მცირე 2 წლითა და 6 თვით. თანაშემწეებიდან ერთი საქართველოს მოქალაქეა, მეორე -ინდოეთის.

სასამართლოში ეს საქმე აგვისტოს ბოლოდან განიხილებოდა. გამოიკითხა რამდენიმე მოწმე და წარმოდგენილი იქნა წერილობითი მტკიცებულებები. საქმეს დაახლოებით ნახევარი წლის განმავლობაში იძიებდნენ.

სასამართლოს გადაწყვეტილებაში აღნიშნულია, რომ Eagle S-ის საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელების უფლება ეკუთვნის ან იმ სახელმწიფოს, რომლის დროშასაც ატარებს გემი, ან იმ ქვეყნის სასამართლოებს, რომელთა მოქალაქეებიც არიან ბრალდებულები.

პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ რუსული ჩრდილოვანი ფლოტის ტანკერმა 2024 წლის დეკემბერში მიზანმიმართულად ჩაუშვა ღუზა ზღვის ფსკერზე და რამდენიმე საათის განმავლობაში, ზღვაში ჩაშვებული ღუზით მოძრაობდა იმისათვის, რომ წყალქვეშა კაბელები დაეზიანებინა. დაზიანებული ელექტროკაბელი ერთმანეთთან აკავშირებდა ფინეთსა და ესტონეთს. დაზიანდა ასევე ოთხი ინტერნეტკაბელი.

კაბელების დაზიანების შემდეგ, ფინეთმა ტანკერი დააკავა. ეკიპაჟის წევრებს, რომლებიც საქართველოსა და ინდოეთის მოქალაქეები იყვნენ, ქვეყნის დატოვება აეკრძალათ. თავდაპირველად ეჭვმიტანილი იყო ეკიპაჟის 9 წევრი, თუმცა მოგვიანებით მათი რიცხვი სამამდე შემცირდა და ახლა გამოძიება დავით ვადაჭკორიასა და მისი 2 თანაშემწის წინააღმდეგ მიმდინარეობს.

პროკურატურის თქმით, რომ არა ფინეთის ხელისუფლების ჩარევა, გემი, რომელიც კუკის კუნძულებზეა რეგისტრირებული, კიდევ უფრო დიდ ზიანს გამოიწვევდა. Eagle S-ით მიყენებული ზარალმა დაახლოებით 60 მილიონი ევრო შეადგინა. ბრალდებულების ადვოკატების თქმით, ეს არა განზრახი ქმედება, არამედ “საზღვაო ინციდენტი” იყო.

ფოტოზე: კაპიტანი დავით ვადაჭკორია

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

AgriPreneur Sprint – „საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ „კავკასიის უნივერსიტეტთან“ თანამშრომლობით პრეაქსელერაციის პროგრამას იწყებს

არცერთი სახელმწიფო ინსტიტუციის ფუნქციონირება არ შეფერხდება — ბურჭულაძე

აბსურდული თემაა… 3 წლის წინ განაცხადა ეს და ღერი თმა ჩამოუვარდა? – მურუსიძე ალავიძეზე

არჩევნების წინ პატრონებმა დაუკვეთეს სასამართლოს გაშავება – გვრიტიშვილი ალავიძეზე

ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი 03.10.2025
ევროკავშირი „იმედისა“ და POSTV-სთვის სანქციების დაწესებას განიხილავს – იოზვიაკი
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო 03.10.2025
ფინეთის სასამართლომ რუსული ნავთობტანკერისა და ქართველი კაპიტნის საქმეზე გადაწყვეტილება მიიღო
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი 03.10.2025
მე არ წავალ ხვალ არჩევნებზე და ვიქნები მშვიდობიან აქციაზე — ზურაბიშვილი
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა 03.10.2025
სასამართლომ ანტიკორუფციულს “მოძრაობა სოციალური დემოკრატიისთვის” წევრების ანგარიშებზე დაშვება მისცა
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო 03.10.2025
TI: ივლის-აგვისტოში „ოცნებამ“ 3,5 მლნ ლარის ოდენობის შემოწირულება მიიღო
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს 03.10.2025
ტურიზმის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სასტუმრო “გუდაური ლოჯი” 10 მლნ დოლარის ობლიგაციებს უშვებს
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი 03.10.2025
“რკინიგზის მშენებლობა სომხეთიდან აზერბაიჯანში შეიძლება არანაკლებ 2 წელს გაგრძელდეს”- მირზოიანი
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა 03.10.2025
წალენჯიხაში, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მძღოლი ქვეითს დაეჯახა და მიიმალა, ის დააკავეს – პროკურატურა