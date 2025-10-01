ახალი ამბები

საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი

1 ოქტომბერი, 2025 •
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გელა ხასაიას ადვოკატის, ომარ ფურცელაძის ინფორმაციით, ამ ეტაპზე პროკურატურას ხასაიას წინააღმდეგ ნეიტრალური მტკიცებულებები არ აქვს. ფურცელაძის თქმით, წარდგენილი ბრალდება ეფუძნება მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებს და საქმეში არ დევს ვიდეოჩანაწერები.

“ბუნებრივია, მოკლე დროში მე საქმის მასალების სრულად გაცნობის საშუალება არ მქონია, მაგრამ გადახედვით და ნუსხის გაცნობით ვნახეთ, რომ არავითარი ნეიტრალური მტკიცებულება, როგორიც არის კამერის ჩანაწერები და სხვა რაიმე ინფორმაციის მატარებელი, არ დევს. საქმეში არის მხოლოდ ამ პირების ჩვენებები. ამ პირების ვინაობებს ჩვენ გამოვიკვლევთ. ბუნებრივია, გამოვიკვლევთ მათ კავშირებს და ინტერესებს გელა ხასაიას მიმართ და გავიგებთ იმასაც, რა მოტივი აქვთ მაშინ, როცა გარკვეული ტიპის ჩვენებას აძლევენ, რაც მერე ხდება გელა ხასაიას ინტეგრირების წინაპირობა”, – განაცხადა ომარ ფურცელაძემ მას შემდეგ, რაც იზოლატორში ხასაიასთან ერთად ბრალის დადგენილებას გაეცნო.

ფურცელაძის თქმით, ხასაია მის დაკავებას პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ადვოკატმა ყურადღება გაამახვილა იმაზეც, რომ “გირჩი – მეტი თავისუფლების” წევრი წლების განმავლობაში, სხვადასხვა დროს, იღებდა მუქარებს, მათ შორის, სამართალდამცველების მხრიდან.

“გელას დამოკიდებულება ცხადი და ერთმნიშვნელოვანია – მიუხედავად იმისა, რომელი იქნება იქ მუხლი და რამდენი იქნება სასჯელი, ჯამში, ერთია, რომ გელას მიმართ წარდგენილი ბრალდება არის თავიდან ბოლომდე პოლიტიკური დევნა და არ შეიძლება ჰქონდეს სხვა რაიმე საფუძველი.

გელა თვეების და წლების განმავლობაში, სხვადასხვა დროს, იღებდა მუქარებს, რომ მისი სოციალური, სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივიზმის გამო დააკავებდნენ და ძალიან დიდ დროს გაატარებდა ციხეში. მათ შორის დაკავების შემდგომაც გელას უთხრეს, რომ დაპირება შეუსრულეს და ამიტომ აკავებდნენ სისხლის სამართლის წესით. შესაბამისად, გელასთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება მუხლი და ბრალდება მის წინააღმდეგ.

მაგრამ ფაქტია, რომ მძიმე ბრალდება შემთხვევითი არ ყოფილა. გარკვეულწილად, გადაზღვევა მოხდა და შექმნეს სურათი იმისთვის, რომ გელა ხასაიას მიმართ, აღკვეთის ღონისძიების სახით, არ ყოფილიყო გამოყენებული პატიმრობაზე ნაკლებად მძიმე ღონისძიება”, – ამბობს ომარ ფურცელაძე.

ხასაიას ბრალი ცოტა ხნის წინ წარუდგინეს. მას პროკურატურა ედავება სისხლის სამართლის კოდექსის 118-ე მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, რაც გულისხმობს ჯგუფურად ჩადენილ ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებას. უწყების ცნობით, ხასაიასთან ერთად დააკავეს კიდევ ერთი პირი, რომელსაც იგივე ბრალი აქვს წარდგენილი. თუმცა ხასაია ამბობს, რომ ამ პიროვნებას არ იცნობს და მისი სახელი საქმის მასალებიდან გაიგო.

ინციდენტი პირველ სექტემბერს თბილისში, თამარ მეფის გამზირზე მოხდა. გელა ხასაია თითქმის ერთი თვის შემდეგ, 29 სექტემბერს დააკავეს. წარდგენილი ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში მას 4-დან 6 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„იმედს“ წლებია ბიძინა ივანიშვილი აფინანსებს – TI

28 ნოემბრიდან დღემდე, პროტესტის გაშუქებისას მედიის 181 წარმომადგენელი დაზარალდა – CMIS

13 წელიწადში იყო შეცდომებიც – ბიძინა ივანიშვილის წერილი ანტიდასავლური გზავნილებით 

გამოიყენე საერთაშორისო ზარებისთვის mobineX-ის აპლიკაცია და დაზოგე თანხა

სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა 01.10.2025
სასამართლომ რესტორანი „ქვევრი“ ლაშა ბასლანძის მმართველობაში დააბრუნა
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება 01.10.2025
კუპრაძე – თბილისის ყველა საარჩევნო უბანზე მაღალი გარჩევადობის მქონე ვიდეოკამერები დამონტაჟდება
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია 01.10.2025
უკრაინულმა დრონებმა რუსეთში საწვავის გადამუშავება თითქმის 40%-ით შეამცირეს – მედია
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი 01.10.2025
საქმეში არ დევს კამერის ჩანაწერები, არის მხოლოდ ჩვენებები – ხასაიას ადვოკატი
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian 01.10.2025
ოპოზიციის დაპატიმრებულმა ლიდერებმა ბრიტანეთს სანქციების მოთხოვნით მიმართეს- Guardian
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა 01.10.2025
სოხუმის ცნობით, ახალი აეროპორტი უკვე 100 000-ზე მეტ მგზავრს მოემსახურა
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს 01.10.2025
ლავროვი: რუსეთი აფხაზეთის კომპლექსურ მხარდაჭერას გააგრძელებს
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს 01.10.2025
ზვიად კუპრავა ვიდეომიმართვისთვის დააკავეს