“ზანგეზურის დერეფნის” ტერმინის გამოყენება ეწინააღმდეგება მშვიდობას – ფაშინიანი

28 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ოფიციალურ მოლაპარაკებებში არასდროს გამოყენებულია ეგრეთ წოდებული „ზანგეზურის დერეფანი“ – „არმენპრესის“ ინფორმაციით, გაეროს გენერალური ასამბლეის 80-ე სესიის ტრიბუნიდან ამის შესახებ განაცხადა სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის განცხადებებზე საპასუხოდ.

„აზერბაიჯანის პრეზიდენტი, რომელთანაც მივიღეთ ვაშინგტონის დეკლარაცია, ამის შემდეგ რამდენჯერმე, მათ შორის ამ ტრიბუნიდანაც, იყენებს ე.წ. „ზანგეზურის დერეფნის“ ფორმულირებას. ასეთი ტერმინი ვაშინგტონში შეთანხმებულ დოკუმენტებში არ არსებობს, არც სომხეთ–აზერბაიჯანის მოლაპარაკებებში და არც დოკუმენტებში. ვფიქრობ, აზრი აქვს, რომ აზერბაიჯანელმა კოლეგამ განმარტოს, რას გულისხმობს ამ ტერმინის გამოყენებით, რადგან სომხურ რეალობაში ეს აღიქმება როგორც ტერიტორიული მოთხოვნა სომხეთისადმი და ასოცირდება კონფლიქტურ რიტორიკასთან“, – განაცხადა ფაშინიანმა.

ფაშინიანის განცხადებითვე, 8 აგვისტოს ვაშინგტონში მკაფიო შინაარსი და რიტორიკა შეთანხმდა.

„ამ შეთანხმებების ერთგულების ნებისმიერი ფორმით ეჭვქვეშ დაყენება, იქნება ეს ჩემი ნახსენები თუ ამ ტრიბუნიდან სხვა თქმული რიტორიკა, გაუგებარია. ეს რიტორიკა არ ზრდის ადამიანთა რწმენას მშვიდობისადმი და არც გამომდინარეობს მშვიდობის ატმოსფეროდან და უმაღლეს დონეზე მიღწეული შეთანხმებებიდან“, – თქვა ფაშინიანმა.

ფაშინიანმა გაეროს ტრიბუნიდანვე, მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, მიიღოს ცნობად, რომ ე. წ. „ზანგეზურის დერეფნის“ და მსგავსი რიტორიკა მიღწეული შეთანხმებებიდან არ გამომდინარეობს, არ უკავშირდება შეთანხმებებს, აქვს პროვოკაციული და ნეგატიური გავლენა და აღიქმება როგორც სუვერენული ქვეყნის მიმართ ტერიტორიული მოთხოვნა, მიუხედავად მიღწეული და გამოცხადებული შეთანხმებებისა.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

