„არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს“ – ირაკლი კუპრაძე

თბილისელებს დარჩენიათ მიიღონ გადაწყვეტილება – კორუფციული, რუსული ძალადობრივი რეჟიმი და კახა კალაძე თუ ევროპული, ერთობაზე ორიენტირებული გუნდი, რომელიც მათ პრობლემებს გადაწყვეტს” – ამის შესახებ “ლელო – ძლიერი საქართველოს” და პარტია “გახარია საქართველოსთვის” მერობის საერთო კანდიდატმა, ირაკლი კუპრაძემ საზოგადოებასთან შეხვედრისა და საარჩევნო კლიპის პრეზენტაციის დროს განაცხადა.
მისი თქმით, გამოსავალი არის მარტივი – “უნდა ვირწმუნოთ სწორი იდეების, ჩვენი, მთელს საქართველოში ჩვენი თანამებრძოლების, რომლებსაც სჯერათ და არაფრის დიდებით, არ გაჩერდებიან ამ ბრძოლაში”.
დღეს, მთელი დღის განმავლობაში ვიჯექი ოფისში და ვპასუხობდი დიდხანს დაგროვილ მესიჯებს. დღეს, მთელი დღის განმავლობაში ვკითხულობ, პატარა ბავშვების, სკოლის მოსწავლეების წერილებს მთელი საქართველოდან, სადაც მწერენ და მეკითხებიან, იქნება თუ არა მათ სკოლებში უფასო კვება. მიყვებიან ისტორიებს, როგორ დაკარგა გონება თავისმა კლასელმა. შემოდის მასწავლებლების წერილი, რომ არ გავეშვათ ამ იდეაზე საუბარს. ის ბავშვები, რომლებიც გწერენ და გვეუბნებიან – ჩვენც გვშია სკოლაში და ხომ აუცილებლად გააკეთებთ ამ იდეას… მართლა მძიმე იყო ამის წაკითხვა. ჩვენ ვართ გუნდი, რომელიც ხალხის რეალურ საჭიროებებზე ლაპარაკობს და ფიქრობს. თბილისელებს დარჩენიათ მიიღონ გადაწყვეტილება – კორუფციული, რუსული ძალადობრივი რეჟიმი და კახა კალაძე თუ ევროპული, ერთობაზე ორიენტირებული გუნდი, რომელიც მათ პრობლემებს გადაწყვეტს. ეს არჩევანი ძალიან მარტივია.
ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, ჩვენ თითოეულ კანდიდატზე, იქნებიან ეს მერები თუ მაჟორიტარები, მიდის საშინელი ზეწოლა და წნეხი. გუშინ, ლაყე კვერცხების პარტიამ ლაყე კვერცხები დაგვიშინა. მანამდე მოსულები იყვნენ და ჩაშლის მცდელობა ჰქონდათ. შემდეგ, სამწუხაროდ, ჩვენ დედებს, ბებიებს, ბავშვებს ესროლეს კვერცხები. ეს სტანდარტი, რომელიც ამ ხელისუფლებას უჭირავს არ არის, არც ქართველობასთან, არც თბილისელობასთან და არც კაცობასთან ახლოს…
ამიტომ, ჩვენი გამოსავალი არის მარტივი – უნდა ვირწმუნოთ სწორი იდეების, ჩვენი, მთელს საქართველოში ჩვენი თანამებრძოლების, რომლებსაც სჯერათ და არაფრის დიდებით, არ გაჩერდებიან ამ ბრძოლაში.
არ დავუთმოთ დედაქალაქი რუსულ, კორუფციულ რეჟიმს!” – განაცხადა ირაკლი კუპრაძემ.