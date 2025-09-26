ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუსეთში ძებნილი ქართველი მებრძოლი სომხეთის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა

26 სექტემბერი, 2025 •
რუსეთში ძებნილი ქართველი მებრძოლი სომხეთის სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის მიერ ძებნილი საქართველოს მოქალაქე გიორგი კინოიანი სომხეთის სააპელაციო სასამართლომ არ გაათავისუფლა.

“გიორგის სააპელაციო საქმის განხილვა მის გარეშე ჩატარდა. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ჩვენი მოთხოვნა, რომ გიორგი გათავისუფლებულიყო უკანონო პატიმრობიდან, რომელშიც უკვე 23-ე დღეა იმყოფება. ამ ეტაპზე ერთადერთი გზა ლოდინია – ველოდებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დაჩქარებულ გადაწყვეტილებას გიორგის გათავისუფლების შესახებ. ამავდროულად, საქმის გასაჩივრებას ვგეგმავთ საკასაციო სასამართლოშიც, რათა დავამტკიცოთ, რომ თვითაღიარებული რესპუბლიკის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და გიორგის დაკავება უკანონოა. უღრმესი მადლობა ჰელსინკის კომისიის ადვოკატებს, განსაკუთრებით ანის და არტურს, მხარდაჭერისა და თავდადებისთვის”,- წერენ კინოიანის ოჯახის წევრები მის ფეისბუკ გვერდზე.

ოკუპირებული დონეცკის ოლქის ე.წ. სასამართლომ გიორგი კინოიანი 2024 წლის ოქტომბერში დაუსწრებლად გაასამართლა უკრაინის ომში მონაწილეობისთვის და 7 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. რუსეთის მიერ ძებნილი კინოიანი სომხეთის საზღვარზე 3 სექტემბერს დააკავეს.

სომხეთში დაკავებულ ქართველ მებრძოლს რუსეთში ექსტრადიცია ემუქრება

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

