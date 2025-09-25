ახალი ამბები

ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს

25 სექტემბერი, 2025 •
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

24 სექტემბერს ევროპის საბჭოში ევროკავშირის დელეგაციამ საქართველოში არსებულ ადამიანის უფლებების მდგომარეობასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა.

ევროკავშირის დელეგაციის განცხადებით, შეშფოთებული არიან ადამიანის უფლებების მდგომარეობითა და საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული უკუსვლით.

განცხადებაში საუბარია პოლიტპატიმრებზე, მათ შორის ოპოზიციის დაკავებულ ლიდერებზე.

ევროკავშირის დელეგაცია ასევე აღნიშნავს, რომ საქართველოში მშვიდობიანი მომიტინგეების წინააღმდეგ ძალადობა განხორციელდა.

„საქართველოს ხელისუფლებამ პატივი უნდა სცეს შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების და გამოხატვის უფლებას, გამოიძიოს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ ძალის გადაჭარბებული გამოყენების ყველა ბრალდება და პასუხისგებაში მისცეს პასუხისმგებელი პირები.

ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის დაცვისა და სამართლიანი სასამართლო პროცესის უფლების უზრუნველყოფის აუცილებლობას.

კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ფუნქციონირებადი სამოქალაქო საზოგადოება ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, მოვუწოდებთ საქართველოს, უზრუნველყოს, რომ მისმა ენერგიულმა სამოქალაქო საზოგადოებამ შეძლოს შეზღუდვების გარეშე ფუნქციონირება და აქტიურად, ინკლუზიურად და მნიშვნელოვნად ჩაერთოს პოლიტიკის შემუშავების პროცესში.

მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, გააუქმოს გადაწყვეტილება შვიდი დამოუკიდებელი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშების გაყინვის შესახებ. ასევე მოვუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, შეასრულოს ვენეციის კომისიის ყველა რეკომენდაცია.

ვწუხვართ, რომ რეგიონული და ადგილობრივი ხელისუფლების კონგრესს საქართველოდან არ მიუღია მოწვევა მოახლოებულ არჩევნებზე დასაკვირვებლად და დროულად არ მიიღო მოწვევა ეუთოს/ოდირის სადამკვირვებლო მისიამ.

ხაზს ვუსვამთ ევროკავშირის მზადყოფნას, მხარი დაუჭიროს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს და ქვეყნის გაწევრიანების გზას, თუ საქართველოს ხელისუფლება შეცვლის ამჟამინდელ ქმედებებს“, – ნათქვამია ევროკავშირის დელეგაციის განცხადებაში.

ევროკავშირის დელეგაციის ცნობით, განცხადებას შეუერთდნენ ალბანეთი, ანდორა, ისლანდია, ლიხტენშტეინი, მოლდოვა, მონაკო, მონტენეგრო, ჩრდილოეთ მაკედონია, ნორვეგია, სან-მარინო, უკრაინა და გაერთიანებული სამეფო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

28 სექტემბერს თბილისში ქართულ-გერმანული მეგობრობის მარში გაიმართება

ბოჭორიშვილი არ მიიწვიეს ტრანსატლანტიკურ ვახშამზე, რომელსაც რუბიო მასპინძლობდა

“რუსეთის მსგავს საქართველოში ცხოვრება აფხაზებსა და ოსებს რატომ უნდა მოუნდეთ?”

ფაშინიანი რუსეთში „მსოფლიო ატომურ კვირეულზე” გაემგზავრა

რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად 25.09.2025
რა თქვა ყაველაშვილმა გაეროში – სრულად
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს 25.09.2025
ევროსაბჭოში EU-ს დელეგაცია საქართველოში ადამიანის უფლებებზე განცხადებას ავრცელებს
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს 25.09.2025
ლილუაშვილის ნათესავ ბიჭიკო პაიკიძეს ახალი ბრალი წაუყენეს
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა 25.09.2025
სოხუმის ცნობით, სამხრეთ კორეის პარლამენტში აფხაზეთის კულტურული ცენტრი გაიხსნა
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს 25.09.2025
ნიკოლა სარკოზის 5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა 25.09.2025
კასპში კაცმა ყოფილი ცოლის მკვლელობა სცადა
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ 25.09.2025
“ვერ ვუძლებ საფლავთან სიშორეს” – ყარაბაღელი ოჯახები ომში დაღუპულთა სომხეთში გადმოსვენებას ითხოვენ
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი 25.09.2025
პოლიციაში ინფორმაცია შევიდა გასროლაზე „ჰოლიდეი ინნში“, დაკავებულია ერთი ადამიანი