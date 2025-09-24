„ტვ პირველი“: დააკავეს პირი, რომელიც მეშაურმეს ეთნიკურ ნიადაგზე დაპირისპირდა

ტელეკომპანია „პირველის“ ინფორმაციით, თბილისში, მარჯანიშვილის ქუჩაზე, საშაურმეში, ეთნიკურად აზერბაიჯანელ საქართველოს მოქალაქეს იარაღით დაემუქრნენ.
„ტვ პირველის“ ცნობით, შეიარაღებული პირი უკვე დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება მუქარის და იარაღის უკანონო შეძენა-შენახვა-ტარების მუხლებით დაიწყო.
„შაურმის საყიდლად მოვიდა, დაიწყო ქართულად ლაპარაკი. წიწაკის გარეშე მინდაო, მიყვიროდა. მე ვამზადებ, შეკვეთას სხვა იღებს და შესაბამისად ჩავთვალე, რომ მე არ მომმართავდა. კამერებზეც ჩანს ზურგით ვდგავარ, ჩემ საქმეს ვაკეთებ. დაიყო ყვირილი — ქართული არ გესმისო, რატომ არ იციო, მუსლიმი ხარო… დიახ – ბოლნისიდან ვარ-მეთქი. მუსლიმებზე ჰქონდა აგრესია აშკარად. ამოიღო იარაღი და დამიმიზნა, წინ დედაჩემი ედგა, მას დაადო ჯერ იარაღი“, — ჰყვება დაზარალებული.
საშაურმის მეპატრონის განცხადებით, ეს შემთხვევა პირველი არ არის და მსგავსი პრობლემები ხშირია.