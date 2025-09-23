ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს

23 სექტემბერი, 2025 •
ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის ეკონომიკური განვითარების მინისტრმა მაქსიმ რეშეტნიკოვმა ცხინვალში საინვესტიციო ფორუმზე განაცხადა, რომ “რუსეთი მზადაა სამხრეთ ოსეთთან განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის (ОЭЗ) შექმნის გამოცდილების გაზიარებისთვის”.

” ჩვენ გამოვალთ რუსეთის მთავრობის წინაშე წინადადებით, რომ სახელმწიფო კომპანია «Кавказ.РФ»-ს დამატებითი უფლებამოსილებები მიენიჭოს, რათა აქ კოლეგებმა შეძლონ კონსულტაციებისა და ინვესტიციური გარიგებების მხარდაჭერა“, – თქვა მან.

მისივე თქმით, “სამხრეთ ოსეთი ხდება ერთ-ერთი პერსპექტიული რეგიონი ინვესტიციების მოსაზიდად”.

“ინტერესს იწვევს პროექტები ასევე მინერალური რესურსების ძიებისა და მოპოვების, მაღალი ტექნოლოგიური აგროპროდუქციისა და ტურისტული ინდუსტრიის განვითარების სფეროები”.

ამასთან, ფორუმის ფარგლებში სამხრეთ ოსეთის  დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ “რესპუბლიკაში ინვესტორებისთვის არსებობს საწარმოების განვითარების, სასარგებლო წიაღისეულის, მათ შორის მოლიბდენისა და სპილენძის კოლჩედანის რაციონალური მოპოვების კოლოსალური პოტენციალი”.

„ასეთი პრეცედენტი, როგორიც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაშია, მსოფლიოში არსად არსებობს – 50-ათასიანი მოსახლეობა, საკუთარი ტერიტორია, ენა, მენტალიტეტი, კულტურა, მთები, რომლებიც ტერიტორიის 80%-ზე მეტს მოიცავს. თუ მთებს დავაკვირდებით, იქ ბევრი სასარგებლო წიაღისეულია. მრავალი ნაერთია – მოლიბდენიდან სპილენძის კოლჩედანამდე, რომელთა რაციონალური გამოყენება რესპუბლიკას მისცემს სამთო-გადამამუშავებელი მიმართულების ინდუსტრიულ პოტენციალს, მათ შორის ქვის გადამუშავების სფეროშიც, სადაც უკვე შექმნილია საწარმო და აქტიურად დაიწყო მუშაობა. ამიტომ პოტენციალი კოლოსალურია,“ – განაცხადა დე ფაქტო ვიცე-პრემიერმა ჯამბოლათ თადტაევმა.

მისივე თქმით, “35 წლის განმავლობაში სამხრეთ ოსეთში ჩამოყალიბდა სუვერენული კანონმდებლობა, რომელიც სრულად იცავს ინვესტორების ინტერესებს და სახელმწიფო მხარდაჭერის გაწევაშიც უწყობს ხელს”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“აუკრძალეს პირისპირ შეხვედრა მშობლებთან” – გიორგი ჩიკვაიძის დედა

სომხეთში განაცხადეს, რა სახის დახმარებას იღებს ქვეყანა NATO-სგან

„სომხეთი და NATO პარტნიორობის ახალ პროგრამაზე მსჯელობენ“ – კოჩარიანი

აზერბაიჯანი რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკის სტრატეგიული ცენტრია – ალიევი

სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ 23.09.2025
სოხუმში აცხადებენ, რომ სირიის პორტებთან პირდაპირ დაკავშირების საკითხზე მუშაობენ
ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს 23.09.2025
ცხინვალი რუსეთს ინვესტიციების ჩადებას და მთებში წიაღისეულის მოპოვებას სთავაზობს
სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში 23.09.2025
სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა ნიუ-იორკში
8 აგვისტოს მერე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა დამყარდა – სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი 23.09.2025
8 აგვისტოს მერე სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობა დამყარდა – სომხეთის უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი
მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“ 22.09.2025
მივიღეთ სპეციალური წერილი ანტიკორუფციული ბიუროდან – „კავკასიური სახლი“
„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა 22.09.2025
„ლელოს“ ბოლნისის მერობის კანდიდატმა „ოცნების“ სასარგებლოდ კანდიდატურა მოხსნა
50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს 22.09.2025
50 ქვეყანა ესტონეთის საჰაერო სივრცეში რუსული გამანდგურებლის შეჭრაზე განცხადებას ავრცელებს
ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან 22.09.2025
ვისაც რუსეთში ცხოვრება გსურთ, ჩასხედით თვითმფრინავში და გაჰყევით „ოცნებას“ — ვაკო თეთრაშვილის წერილი ციხიდან