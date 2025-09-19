ახალი ამბები

ძალიან დეტალურად ვაკვირდებით უცხოელების კონტაქტს რადიკალებთან – პაპუაშვილი

19 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი საქართველოში მოქმედი დიპლომატების ოპოზიციასთან ნებისმიერ შეხვედრას იმ „ძალადობრივი ქმედებების“ თანამონაწილეობად მიიჩნევს, რომელიც შესაძლოა, ქვეყანაში მოხდეს.

პაპუაშვილის თქმით, მმართველ პარტიაში ოპოზიციის და უცხოელების კონტაქტს დეტალურად აკვირდებიან.

„ძალიან დეტალურად ვაკვირდებით უცხოელების კონტაქტს ამ რადიკალებთან. ყველა ელჩი, ყველა უცხოელი, რომელიც მათ ხელს ართმევს, თავის საელჩოში, სახლში ეპატიჟება, სადილზე, ვახშამზე თუ ა.შ. რომელიც ნორმალიზებას ახდენს რადიკალების და ექსტრემისტების, ყველა მათი თანამონაწილეობა იქნება, თუკი რაიმე ძალადობრივი ქმედება მოხდა ამ შიდა ტერორისტული დაჯგუფებების მხრიდან.

მე კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო უცხოელებს, რომლებიც საქართველოში არიან დიპლომატიური თუ არადიპლომატიური მისიებით, ამ ჯერზე ისინი პასუხისმგებლობას ვერ აირიდებენ“, – განაცხადა პაპუაშვილმა.

ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა შალვა პაპუაშვილი საქართველოში მყოფ დიპლომატებს ძალადობის წახალისებაში ადანაშაულებს.

პაპუაშვილის მიერ გერმანიის ელჩ პეტერ ფიშერის მუდმივ დადანაშაულებას ვენის კონვენციის დარღვევასა და „ექსტრემისტების“ მხარდაჭერაში გამოხმაურება მოჰყვა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგანაც. გერმანული მხარის განცხადებით, დეზინფორმაციისა და დამაზიანებელი ნარატივის გავრცელებით პაპუაშვილი ზიანს აყენებს გერმანია-საქართველოს ურთიერთობებს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

