ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა

18 სექტემბერი, 2025 •
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადა აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო შეთანხმების პარაფირებაში შუამავლობისთვის.

„არმენპრესის“ ცნობით, პრემიერ-მინისტრმა ამის შესახებ დაწერა X-ის თავის მიკრობლოგში, ტრამპის მიერ Truth Social პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ პოსტზე რეაგირებისას.

„კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აზერბაიჯანთან ამ ისტორიული შეთანხმების საკითხში მედიაციისთვის, რაც მანამდე არავის არ გამოუვიდა. ვადასტურებ ჩემს ერთგულებას, რომ ვიმუშაო სამშვიდობო პროცესის შემდგომ ინსტიტუციონალიზაციაზე და „ტრამპის გზის“ განხორციელებაზე“, – დაწერა ფაშინიანმა.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„ამბასადორი აილენდის“ პროექტის 26 ჰა მიწის ფართობი ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული

აშშ-მა ახალი მექანიზმით უკრაინის შეიარაღების პირველი პაკეტი დაამტკიცა

ჯანგველაძის მკვლელობის საქმე: დავით მიქაძეს ბრალი დაუმატეს და კიდევ ერთი პირი დააკავეს

„შექმნილია შენთვის – ოძეკის სტანდარტებით“ – „მაზდა ცენტრი თეგეტას“ ახალი მასშტაბური კამპანია

სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი 18.09.2025
სალომბარდე სესხის მიღების პროცესი: ექსპრეს ლომბარდის მოდელი
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს 18.09.2025
ზურაბ ზვიადაურს ბრალი წარუდგინეს, პროკურატურა მის პატიმრობას მოითხოვს
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა 18.09.2025
ბიზნესმენ გიორგი კანდელაკს და მასთან ერთად დაკავებულ 6 პირს ბრალი უკვე წარუდგინეს – პროკურატურა
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს 18.09.2025
Amnesty International ორი აზერბაიჯანელი მეცნიერის გათავისუფლებას მოითხოვს
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე 18.09.2025
ფაშინიანმა კომენტარი გააკეთა შტამპიდან არარატის მთის გამოსახულების ამოღებაზე
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა 18.09.2025
ფაშინიანმა ტრამპს სამშვიდობო შეთანხმების შუამავლობისთვის მადლობა გადაუხადა
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა 18.09.2025
სიღნაღში 1337 ძირი კანაფი დათესეს, დაკავებულია 5 პირი – პროკურატურა
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის 18.09.2025
სელფისა და საქართველოს ბანკის პარტნიორობა: შეთავაზება სტუდენტებისთვის და მოსწავლეებისთვის