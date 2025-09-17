14 წლის არასრულწლოვანის ოჯახი ითხოვს პატიმრობა შეეფარდოს ხატია ვიბლიანს – მკლავჭიდელს, რომელსაც ბავშვზე ძალადობისთვის ბრალი წარედგინა. ისინი აცხადებენ, რომ ბრალდებული სპორტსმენი მათ მეზობლად ცხოვრობს, “ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაეყაროს ბავშვს”, რის გამოც თავს დაცულად ვერ გრძნობენ.
განცხადება “ნეტგაზეთს” ოჯახის ახლობელმა მიაწოდა.
“როგორც იცით, ქ. ხატია ვიბლიანს ბრალდება წარედგინა, ოჯახი ითხოვს ხატია ვიბლიანის აღმკვეთ ღონისძიებად გამოყენებული იყოს პატიმრობა და არა გირაო, რადგან ვერ ვგრძნობთ თავს დაცულად, დამნაშავე ცხოვრობს ძალიან ახლოს და ნებისმიერ დროს შეიძლება გადაეყაროს ბავშვს. ასევე საფრთხეშია მთელი საზოგადოება, არავინ იცის, კიდევ ვის გაიმეტებს და უმოწყალოდ სცემს ეს ქალბატონი.
გაოცებას იწვევს ის ფაქტიც, რომ მისი არდაკავების მიზეზი შეიძლება გახდეს მისი მცირეწლოვანი ბავშვის მეურვეობა, რომელზეც მან, ისევე, როგორც მოზარდზე, ფსიქოლოგიურად იძალადა იმ საღამოს და ატირებულ ბავშვს ეს ყველაფერი აყურებინა. ქალს, რომელსაც პირველ ბავშვზე დედობა აქვს ჩამორთმეული, თქვენი აზრით, მეორეს ნორმალურ პირობებში ზრდის?
ახლა აცხადებს, არ ვიცოდი, არასრულწლოვანი რომ იყოო. არადა, მაშინ ხომ ჰქონდა გაცნობიერებული, მოზარდთან რომ ჰქონდა საქმე, როცა მიმართავდა: “შე, წვინტლიანო, ნაბიჭვარო, მე შენ გასწავლი ჭკუას”, და თავს ვინ ვის დაესხა, ესეც მშვენივრად ჩანს კადრებში, მოწმეებიც ადასტურებენ მაღაზიაში”, – წერია განცხადებაში.
ოჯახმა ეს განცხადება ვიბლიანისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების სხდომამდე გაავრცელა. სხდომაზე პროკურორმ,ა ნათია ნოზაძემ ვიბლიანისთვის გირაოს შეფარდება მოითხოვა. პროკურორმა განმარტა, რომ ბრალდებულისთვის პატიმრობის შეფარდებას რამდენიმე მიზეზით არ ითხოვს – ის არის მარტოხელა დედა, აღიარებს დანაშაულს, ასევე, არ არის წარსულში ნასამართლევი. მოსამართლე ლელა მარიდაშვილმა დააკმაყოფილა პროკურორის შუამდგომლობა და ხატია ვიბლიანს 3000-ლარიანი გირაო შეუფარდა. მას თანხის გადახდისთვის 30 დღე აქვს.
ვიდეო, სადაც ჩანს, როგორ ძალადობს ხატია ვიბლიანი არასრულწლოვანზე, რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელდა. კადრების მიხედვით, ინციდენტის შემსწრე არიან მცირეწლოვანი ბავშვი – სავარაუდოდ, ვიბლიანის შვილი და კაცი.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126-ე (ძალადობა) მუხლის პირველი ნაწილის პრიმა პუნქტით დაიწყო. ეს გულისხმობს ცემას ან სხვაგვარ ძალადობას წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით 180-იდან 240 საათამდე, ანდა ორ წლამდე პატიმრობით.