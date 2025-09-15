ახალი ამბები

თბილისის 157-ე საჯარო სკოლის ეზოში აქცია გაიმართა

15 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 15 სექტემბერს, სასწავლო წლის დაწყების პირველ დღეს, თბილისის 157-ე საჯარო სკოლის ეზოში აქცია გაიმართა.

თბილისის 157-ე საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი მეორე წელია შეწყვეტილია. სკოლაში სწავლა მას შემდეგ შეწყდა, რაც შარშან სკოლის შენობაში კედელი ჩამოინგრა. მოსწავლეები კი სხვადასხვა სკოლაში გადაანაწილეს.

დღეს სკოლის ეზოში შეკრებილი მშობლები ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, როდის განახლდება სასწავლო პროცესი 157-ე სკოლაში.

„ჩვენი შვილებისთვის არ დაირეკა ზარი. მიგდებულები ვართ ზოგი რომელ სკოლაში, ზოგი რომელში… პირადად მე 5 შვილი მყავს, ძალიან ცუდ დღეში ვარ. ზოგი ერთ სკოლაში დადის, ზოგი მეორე სკოლაში დადის. არავის არ აინტერესებს ამ ბავშვების ბედი“, – განაცხადა „ტვ პირველთან“ ერთ-ერთმა მშობელმა.

მშობლების თქმით, მათთვის უცნობია, რა ბედი ეწევა სკოლის ამჟამინდელ შენობას.

„სკოლა გვჭირდება. არაფერი არ ვიცით, რა იქნება – დაანგრევენ, აშენდება თუ გაარემონტებენ… ტენდერი ჩაიშალა. საერთოდ იყო თუ არა გამოცხადებული, ესეც არავინ არ იცის. საშიშია, ავარიულია [ესეც არ ვიცით]. სამხარაულმა პირველი ცნობა რომ დადო, გვითხრა, რომ სკოლაში ახლაც რომ შეხვიდეთ, არ არის პრობლემაო და ახლა რა ხდება?“, – აცხადებს ერთ-ერთი მშობელი.

სკოლის დირექტორის მოადგილემ „ტვ პირველს“ განუცხადა, რომ სკოლის შენობის რეაბილიტაცია მოხდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

