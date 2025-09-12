ახალი ამბებირეკლამა

ირაკლი კუპრაძემ და თაზო დათუნაშვილმა მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ბრიფინგი გამართეს

12 სექტემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირაკლი კუპრაძე:

„ოცნება“ და რუსული რეჟიმი აგრძელებს ძალადობას დემოკრატიაზე ამ ქვეყანაში. აგრძელებს ძალადობას და დევნას პოლიტიკური ოპონენტების. სრულ სოლიდარობას ვუცხადებთ ლევან ხაბეიშვილს, გაბედულ პოლიტიკოსს და ადამიანს. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის ის, რომ არანაირი შიში არ დაისადგურებს იმ ოპოზიციურ ველზე, რომელიც წინააღმდეგობაშია ბიძინა ივანიშვილთან. ფაქტობრივი მოცემულობაა, რომ ივანიშვილს მართავს შიში ყველა მის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაში. დღეს სუს-ი არის პოლიტიკური და ემორჩილება ივანიშვილს, სასამართლო არის პოლიტიკური და ემორჩილება ივანიშვილს, თუმცა ჩვენ არ ვაპირებთ დავთმოთ არცერთი გოჯი, მისხალი და სანტიმეტრი თავისუფლების. სოლიდარობა ლევან ხაბეიშვილს, ყველა პოლიტიკურ პატიმარს. ჩვენ ვდებთ ჩვენი მხრიდან სიტყვას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას ყველა ველზე, მათ შორის მხარდაჭერას გამოვუცხადებთ ყველა პოლიტიკურ დევნილს.

თაზო დათუნაშვილი:

„თავისუფლება ყველა პოლიტიკურ პატიმარს. ბანალიზება ხდება ქართული ოცნების მიერ პოლიტიკური სიტყვისთვის, ნებისმიერი პოლიტიკური ქმედებისთვის ციხეში გაშვების ბანალიზება ხდება.

ივანიშვილი აგრძელებს ქართული დემოკრატიის მკვლელობის მცდელობას. აბსოლუტურად ყველას ამ ქვეყნის ყველა მოქალაქეს უნდა ესმოდეს, რომ ამ ფორმით შეუძლებელია გააჩერონ ქართველი ხალხის ბრძოლა თავისუფლებისთვის და სუვერენიტეტისთვის. სოლიდარობა ლევან ხაბეიშვილს ისევე როგორც ყველა პოლიტიკურ და სინდისის პატიმარს. სოლიდარობა იმ ახალგაზრდა აქტივისტ გოგოს რომელიც აგრეთვე პოლიტიკური დემონსტრაციული სამაგალითო მიზნით არის დაკავებული. ყველაფერი მალე დასრულდება თუ საქართველოს ყველა მოქალაქე დავირაზმებით და აბსოლუტურად ყველა ბრძოლის ველს გამოვიყენებთ, რათა ამ ქვეყანას მოვაშოროთ რეჟიმი, რომელიც ემსახურება არა ქართველი ხალხის არამედ რუსეთის ინტერესებს.“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

