სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი

11 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებზე საუბრისას  მთავრობის წევრებთან პარლამენტში ვაშინგტონში დეკლარაციის ხელმოწერასა და სამშვიდობო ხელშეკრულების პარაფირებაზე ისაუბრა.

მირზოიანის თქმით, მშვიდობის დამყარება ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც საჭიროებს ყურადღებას, სიფრთხილეს და თანმიმდევრულობას.

„დღეს ჩვენ აზერბაიჯანთან ვმუშაობთ ბლოკადის მოხსნაზე, საზღვრის დელიმიტაციის პროცესში შესაძლოა სიახლეები იყოს,“ – თქვა მირზოიანმა და დაამატა, რომ აგრძელებენ განხილვებს ამერიკელ პარტნიორებთანაც, კერძოდ ერთობლივ სარკინიგზო და სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.

მისივე განმარტებით, ჰუმანიტარული საკითხების გადაწყვეტა კვლავ პრიორიტეტია: ტყვეების და მძევლების გათავისუფლება, ასევე უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა ბედი.

როგორც მინისტრი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები სამშვიდობო შეთანხმების ხელმოწერის შემდეგაც გაგრძელდება, ესკალაციისა და ცხელი კონფლიქტის გაჩენის რისკები ამჟამად მინიმიზებულია.

8 აგვისტოს ვაშინგტონში, თეთრ სახლში, პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მედიაციითა და მონაწილეობით, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა სამშვიდობო დეკლარაცია მიიღეს, რომელმაც უნდა დაასრულოს მრავალწლიანი კონფლიქტი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის. გარდა ამისა, შეთანხმების შესაბამისად, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას 99 წლით სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

წვიმის გამო დაზიანდა გზა, რომელიც კალაძემ ორი დღის წინ გახსნა
მე გავიმეტე ციხისთვის თუ თვითონ გაიმეტა თავი? – კალაძე მეგი დიასამიძეზე
TI: თანამდებობის პირებმა 1 წელში 22 მლნ ლარის ღირებულების საჩუქრები მიიღეს
სომხეთი აზერბაიჯანთან ბლოკადის მოხსნაზე მუშაობს – მირზოიანი
რატომ არ არის მეგი დიასამიძის ქმედება “არც დანაშაული და არც სამართალდარღვევა” – ქურდოვანიძის განმარტება
ადვოკატის თანახმად, მეგი დიასამიძეს 9 საათის განმავლობაში ბორკილები ზურგს უკან ჰქონდა შეკრული
ცხინვალი მოუწოდებს მოსახლეობას, რუსული მართვის მოწმობები დროულად აიღონ
რა თქვეს ჰელსინკის კომისიაში საქართველოს შესახებ მოსმენაზე