ახალი ამბები

ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა

9 სექტემბერი, 2025 •
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ისრაელმა კატარის დედაქალაქ დოჰაში ჰამასის ლიდერებზე თავდასხმა განახორციელა.

ჰამასის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ სამიზნე გახდა მისი მოლაპარაკების გუნდი. BBC-ის ცნობით, მომლაპარაკებელთა ჯგუფი დაფუძნებულია დოჰაში, თუმცა ივლისის შემდეგ ისინი ისრაელთან არანაირ მოლაპარაკებებში არ მონაწილეობდნენ.

ისრაელის თავდაცვის ძალების ცნობით, მათ ზუსტი დარტყმა მიიტანეს ჰამასის ლიდერებზე, რომლებიც „პირდაპირ არიან პასუხისმგებელნი 7 ოქტომბრის სასტიკ ხოცვა-ჟლეტაზე“.

„დარტყმამდე მიღებული იქნა ზომები მშვიდობიანი მოსახლეობის ზიანის შესამცირებლად, მათ შორის ზუსტი საბრძოლო მასალისა და დამატებითი სადაზვერვო მონაცემების გამოყენებით“, — ნათქვამია ისრაელის თავდაცვის ძალების განცხადებაში.

კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ თავდასხმა საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევად შეაფასა და დასძინა, რომ „არ მოითმენს ისრაელის ამ უგუნურ საქციელს და რეგიონის უსაფრთხოების მუდმივ ხელყოფას“.

კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის ცნობით, დაიბომბა საცხოვრებელი შენობა დოჰაში, სადაც ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს რამდენიმე წევრი ცხოვრობს.

„კატარის სახელმწიფო მკაცრად გმობს ამ თავდასხმას და ადასტურებს, რომ არ მოითმენს ისრაელის ამ უგუნურ ქცევას, რეგიონის უსაფრთხოების მუდმივ ხელყოფას და ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც მიმართულია მისი უსაფრთხოებისა და სუვერენიტეტის წინააღმდეგ“, — განაცხადა კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კალაძის შტაბთან აქციის მონაწილეებს დაუპირისპირდნენ, არიან დაშავებულები

ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასებას ზრდის!

ჩვენ გვაინტერესებს ვისგან იცავდნენ თავს? – პროკურორი „პირბადეების საქმეზე“

სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები

ეუთო/ოდირი მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მისიას არ გამოგზავნის 09.09.2025
ეუთო/ოდირი მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მისიას არ გამოგზავნის
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა 09.09.2025
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა 09.09.2025
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა
შეკრებამ არ უნდა გამოიწვიოს საარჩევნო შტაბის საქმიანობის მომეტებული შეზღუდვა — ომბუდსმენი 09.09.2025
შეკრებამ არ უნდა გამოიწვიოს საარჩევნო შტაბის საქმიანობის მომეტებული შეზღუდვა — ომბუდსმენი
თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა 09.09.2025
თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა
„ოცნების“ განცხადების საფუძველზე შსს-მ გამოძიება ახალი მუხლით დაიწყო მელიქიშვილზე მომხდარზე 09.09.2025
„ოცნების“ განცხადების საფუძველზე შსს-მ გამოძიება ახალი მუხლით დაიწყო მელიქიშვილზე მომხდარზე
“გაიხსნა წვდომა რუსულ გრანტებზე, კიდევ უფრო დიდი ინტეგრაციაა წინ” – ხედვა აფხაზეთიდან 09.09.2025
“გაიხსნა წვდომა რუსულ გრანტებზე, კიდევ უფრო დიდი ინტეგრაციაა წინ” – ხედვა აფხაზეთიდან
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა 09.09.2025
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა