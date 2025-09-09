ახალი ამბები

უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა

9 სექტემბერი, 2025 •
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უნგრეთმა, რომელიც ევროკავშირში რუსული გაზის ყველაზე დიდი შემსყიდველია, დასავლურ ენერგეტიკულ კომპანია Shell-თან გაზის მიწოდების ახალი კონტრაქტი გააფორმა.

Shell ბრიტანული ნავთობისა და გაზის კომპანია.

Bloomberg-ის თანახმად, უნგრეთი Shell-თან გაზის მიწოდების 10-წლიან ხელშეკრულებას აფორმებს,  რითაც დივერსიფიკაციისა და რუსული მარაგებისადმი დამოკიდებულების შემცირებისკენ ერთ-ერთ პირველ ნაბიჯს დგამს.

უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, პიტერ სიიარტომ განაცხადა, რომ  Shell-თან  ახალი კონტრაქტი ქვეყნისთვის „ყველაზე დიდი მოცულობის და ყველაზე ხანგრძლივი დასავლური მიწოდების კონტრაქტი“ იქნება.

„დღეს ჩვენ Shell-თან ახალი გრძელვადიანი კონტრაქტის ხელმოწერის შესახებ გამოვაცხადებთ. მაგრამ ამით შევძლებთ თუ არა რუსული გაზის გარეშე ცხოვრებას? არა, გეოგრაფიული და ინფრასტრუქტურული პირობების გამო. სანამ რეგიონში სათანადო ინფრასტრუქტურას არ განვავითარებთ“, – განაცხადა პიტერ სიიარტომ.

ამჟამად უნგრეთს რუსულ „გაზპრომთან“ გრძელვადიანი კონტრაქტი აქვს გაფორმებული. კონტრაქტი „გაზპრომისგან“ 2036 წლამდე წელიწადში 4.5 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მიწოდებას ითვალისწინებს, რომელიც 2022 წლის შემდეგ დამატებითი შესყიდვებით დაემატა.

ევროკავშირი გეგმავს 2027 წლის ბოლოსთვის რუსული გაზის იმპორტის სრულად შეწყვეტას. მიუხედავად ამისა, უნგრეთი დიდი ხანია ეწინააღმდეგება ამ გეგმებს. ბუდაპეშტმა მოუწოდა ევროკავშირს, კომპენსაცია გადაუხადოს წევრ სახელმწიფოებს დივერსიფიკაციის ძალისხმევისთვის. Bloomberg წერს, რომ  ახლა, როგორც ჩანს,  უნგრეთი ალტერნატივების მოსაძებნად ნაბიჯებს დგამს.

„ჩვენ კიდევ რამდენიმე კონტრაქტზე ვსაუბრობთ სხვა დასავლელ მომწოდებლებთან, მაგრამ ჯერ არ ვართ მზად მათი გამოცხადებისთვის“, – განაცხადა სიიარტომ.

ამასთან, პიტერ სიიარტომ  აღნიშნა, რომ ევროკავშირის გეგმა რუსული ენერგოიმპორტის თანდათანობით შეწყვეტის შესახებ კვლავ სერიოზულ საფრთხეს უქმნის უნგრეთის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, რადგან ქვეყანას არ გააჩნია მილსადენების საკმარისი ინფრასტრუქტურა სხვა ბაზრებიდან საჭირო მოცულობების გაზის მისაღებად.

უნგრეთს Shell-თან 2020 წელს გაფორმებული ჰქონდა 6-წლიანი კონტრაქტი, რაც წელიწადში 250 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის მიწოდებას გულისხმობდა, 2021-დან 2027 წლამდე პერიოდში. ეს იყო უნგრეთის პირველი გრძელვადიანი კონტრაქტი დასავლურ ენერგეტიკულ კომპანიასთან თხევადი ბუნებრივი აირის შესაძენად.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კალაძის შტაბთან აქციის მონაწილეებს დაუპირისპირდნენ, არიან დაშავებულები

ექსპრეს ლომბარდი ოქროს შეფასებას ზრდის!

ჩვენ გვაინტერესებს ვისგან იცავდნენ თავს? – პროკურორი „პირბადეების საქმეზე“

სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები

ეუთო/ოდირი მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მისიას არ გამოგზავნის 09.09.2025
ეუთო/ოდირი მუნიციპალურ არჩევნებზე დასაკვირვებლად მისიას არ გამოგზავნის
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა 09.09.2025
უნგრეთმა გაზის შესყიდვაზე ახალი კონტრაქტი დასავლურ კომპანიასთან გააფორმა
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა 09.09.2025
ისრაელმა კატარში მყოფ ჰამასის ლიდერებზე იერიში მიიტანა
შეკრებამ არ უნდა გამოიწვიოს საარჩევნო შტაბის საქმიანობის მომეტებული შეზღუდვა — ომბუდსმენი 09.09.2025
შეკრებამ არ უნდა გამოიწვიოს საარჩევნო შტაბის საქმიანობის მომეტებული შეზღუდვა — ომბუდსმენი
თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა 09.09.2025
თავისუფალი მედიის პრემია დაპატიმრებულ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტსაც გადაეცა
„ოცნების“ განცხადების საფუძველზე შსს-მ გამოძიება ახალი მუხლით დაიწყო მელიქიშვილზე მომხდარზე 09.09.2025
„ოცნების“ განცხადების საფუძველზე შსს-მ გამოძიება ახალი მუხლით დაიწყო მელიქიშვილზე მომხდარზე
“გაიხსნა წვდომა რუსულ გრანტებზე, კიდევ უფრო დიდი ინტეგრაციაა წინ” – ხედვა აფხაზეთიდან 09.09.2025
“გაიხსნა წვდომა რუსულ გრანტებზე, კიდევ უფრო დიდი ინტეგრაციაა წინ” – ხედვა აფხაზეთიდან
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა 09.09.2025
ნეპალში სოცქსელების აკრძალვას მასობრივი პროტესტი მოჰყვა, პრემიერი გადადგა