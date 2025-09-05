ახალი ამბები

ტყუილია, რომ EU საქართველოს ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის – ევროკომისია

5 სექტემბერი, 2025 •
ტყუილია, რომ EU საქართველოს ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის – ევროკომისია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკომისიის პრესსპიკერის, მარკუს ლამერტის განცხადებით, ტყუილია, რომ ევროკავშირი საქართველოს ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას სთხოვს.

ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა „ევროსკოპის“ კითხვის პასუხად განაცხადა.

„ბრალდებები, რომ ევროკავშირი საქართველოს ტრადიციული ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის, უბრალოდ სიმართლეს არ შეესაბამება.

ევროკავშირი საქართველოს სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდამჭერია და სრულად სცემს პატივს მის კულტურასა და იდენტობას.

ადამიანის უფლებების დაცვა, ხელშეწყობა და რეალიზება ევროკავშირ-საქართველოს თანამშრომლობის ბირთვს წარმოადგენს. ეს ღირებულებები წარმოადგენს ვალდებულებებს, რომლებსაც იზიარებენ როგორც ევროკავშირი, ასევე საქართველო. ამ კონტექსტში, ევროკავშირი მხარს უჭერს დემოკრატიულ რეფორმებს და ყველასთვის ფუნდამენტური ადამიანის უფლებების დაცვას, მათ შორის დისკრიმინაციისგან დაცვას“, – განაცხადა მარკუს ლამერტმა.

იმისათვის, რომ საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლა არ შეუჩერდეს, ქვეყანამ 8 რეკომენდაცია უნდა შეასრულოს. მათ შორის ერთ-ერთი ჰომოფობიური საკანონმდებლო პაკეტის გაუქმებას ითხოვს.

„ქართულმა ოცნებამ“ გადაწყვიტა, რომ 8 რეკომენდაციიდან საჯარო კომუნიკაციაში ძირითადად მხოლოდ იმ რეკომენდაციაზე გაემახვილებინა ყურადღება, რომელიც „რუსული კანონის“ და ცენზურის დამწესებელი, ჰომოფობიური საკანონმდებლო პაკეტის გაუქმებას ითხოვს.

„ქართულ ოცნებაში“ შეეცადნენ ეს რეკომენდაცია ისე წარმოეჩინათ, თითქოს ევროკავშირი საქართველოსგან ერთნაირსქესიანთა ქორწინების დაკანონებას ითხოვდა. მაშინ, როცა რეკომენდაციის მიზანი ლგბტქ პირთა უფლებების დაცვაა და არსად წერია, რომ ქვეყანაში ერთნაირსქესიანთა ქორწინება უნდა დაკანონდეს.

უვიზო რეჟიმი – „ოცნებისთვის“ მიცემული ვადა გავიდა, რა მოხდება შემდეგ

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ე.წ. პირბადეების საქმეზე სასამართლოში გიორგი მშვენიერაძეს გამოკითხავენ

“რუსეთ-სომხეთის ვაჭრობა ორჯერ შემცირდება” – მოსკოვი

“ფრთხილი ოპტიმიზმით ვუყურებთ სომხეთ-აზერბაიჯანის შეთანხმებას” – რუსეთის ვიცე-პრემიერი

კობახიძის კომენტარი მდინარაძის მოადგილეზე, რომელიც მედიის ცნობით, ენმ-ს დროს პოლიციის მაღალჩინოსანი იყო

ტყუილია, რომ EU საქართველოს ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის – ევროკომისია 05.09.2025
ტყუილია, რომ EU საქართველოს ოჯახური ღირებულებების გამო სჯის – ევროკომისია
80-მდე პროექტი და 5 000-ზე მეტი ბენეფიციარი – ქველმოქმედების საერთაშორისო დღეს Tegeta.care შედეგებს აჯამებს 05.09.2025
80-მდე პროექტი და 5 000-ზე მეტი ბენეფიციარი – ქველმოქმედების საერთაშორისო დღეს Tegeta.care შედეგებს აჯამებს
გამოძიება იკვლევდა გაზაფხულისა და შემოდგომის აქციებთან კავშირში ჩვენს როლს – მიქელაძე 05.09.2025
გამოძიება იკვლევდა გაზაფხულისა და შემოდგომის აქციებთან კავშირში ჩვენს როლს – მიქელაძე
ამ არჩევნებში მონაწილეობას ვიღებდით და გადაწყვეტილება არ შეგვიცვლია – ჯაფარიძე 05.09.2025
ამ არჩევნებში მონაწილეობას ვიღებდით და გადაწყვეტილება არ შეგვიცვლია – ჯაფარიძე
მუხანათური და ძალიან ბინძური საქციელია – ხაზარაძე შეწყალებაზე 05.09.2025
მუხანათური და ძალიან ბინძური საქციელია – ხაზარაძე შეწყალებაზე
ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან 05.09.2025
ბაქომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ დაეძაბა ურთიერთობები მოსკოვთან
“თბილისმა აღიარა ის, რასაც 17 წელი ველოდით ჩვენ და რუსეთი” – ცხინვალში წულუკიანის გამოცდილებაზე წერენ 05.09.2025
“თბილისმა აღიარა ის, რასაც 17 წელი ველოდით ჩვენ და რუსეთი” – ცხინვალში წულუკიანის გამოცდილებაზე წერენ
მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს 05.09.2025
მოსკოვი ბაქოსგან ურთიერთობების ნორმალიზებისთვის რუსეთის 13 მოქალაქის გათავისუფლებას ითხოვს