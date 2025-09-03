შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დააკავეს პირი, რომელიც 2 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს, აქციის მონაწილეთა შორის, ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა.
უწყების ცნობით, დაკავებულია 1963 წელს დაბადებული მ.ლ. შსს-ს განცხადებით, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი იარაღი ნივთმტკიცებად იქნა ამოღებული.
მათივე განცხადებით, დაკავებულის საცხოვრებელი სახლიდან სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღეს.
შსს-ს განცხადებით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენას ან შენახვას და მართლსაწინააღმდეგო ტარებას გულისხმობს და ისჯება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით.