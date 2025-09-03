ახალი ამბები

შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა

3 სექტემბერი, 2025 •
შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, დააკავეს პირი, რომელიც 2 სექტემბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე აქციის დროს, აქციის მონაწილეთა შორის, ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა.

უწყების ცნობით, დაკავებულია 1963 წელს დაბადებული მ.ლ. შსს-ს განცხადებით, დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას ცეცხლსასროლი იარაღი ნივთმტკიცებად იქნა ამოღებული.

მათივე განცხადებით, დაკავებულის საცხოვრებელი სახლიდან სხვადასხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღეს.

შსს-ს განცხადებით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 236-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით მიმდინარეობს, რაც ცეცხლსასროლი იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენას ან შენახვას და მართლსაწინააღმდეგო ტარებას გულისხმობს და ისჯება 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა

საპარლამენტო მანდატების არგამოყენება შეცდომა იყო – გახარია

ხანგრძლივი ვიზაა ევროპაში ხანგრძლივი მუშაობისთვის – გახარია ბინადრობის უფლებაზე

საქართველოში საფრანგეთის ახალი ელჩი ოლივიე კურტო იქნება

შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა 03.09.2025
შსს: დავაკავეთ პირი, რომელიც 2 სექტემბერს აქციაზე ცეცხლსასროლი იარაღით გადაადგილდებოდა
ალიევის წარმატებული საგარეო იმიჯი შიდა რეპრესიების ფონზე 03.09.2025
ალიევის წარმატებული საგარეო იმიჯი შიდა რეპრესიების ფონზე
“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი 02.09.2025
“თითქმის 20 წელია პასპორტს არ მაძლევენ” – აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის ლიდერი
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია 02.09.2025
პოლიციამ რუსთაველზე 20 აქტივისტი დააკავა | სია
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა 02.09.2025
წულუკიანის კომისიის დასკვნაში, ტექნიკური და აგრარული უნივერსიტეტების საკითხიც მოხვდა
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს 02.09.2025
აზერბაიჯანში საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლობა მუშაობას აჩერებს
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი 02.09.2025
2008-ში ჯარი სამხედრო საქმისგან შორს მყოფი პოლიტიკოსების მართულ ომში აღმოჩნდა – წულუკიანი
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე 02.09.2025
ირაკლი კუპრაძე სინდისის პატიმრების განაჩენზე