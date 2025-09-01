ახალი ამბები

1 სექტემბერი, 2025 •
უმჯობესი იქნება, წელს გაეროს ესტუმროს მიხეილ ყაველაშვილი – კობახიძე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის განცხადებით, უმჯობესი იქნება, თუ გაეროში სიტყვით, მის ნაცვლად, მიხეილ ყაველაშვილი გამოვა.

კობახიძის თქმით, ვინაიდან ადგილობრივი არჩევნებზე ის „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელია, მისთვის ფიზიკურადაც რთული იქნება ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეაზე გამოსვლა, რომელიც სექტემბერში გაიმართება.

თუმცა კობახიძისთვის წინასაარჩევნო პერიოდს ხელი არ შეუშლია გასულ წელს. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროსაც „ქართული ოცნების“ საარჩევნო შტაბს ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობდა, მიუხედავად ამისა, მან გაეროს გენერალური ასამბლეაში მონაწილეობა მიიღო.

„ჩვენ შევთანხმდებით, გვექნება კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, უმჯობესია, საქართველოს პრეზიდენტი ეწვიოს გაეროს, მათ შორის ტექნიკური მიზეზიც აქვს ამ ყველაფერს, არის საარჩევნო რეჟიმი და მე, როგორც შტაბის ხელმძღვანელი, უშუალოდ ვარ ჩართული საარჩევნო პროცესებში, შესაბამისად, ფიზიკურადაც რთულია ჩემთვის გაეროში სტუმრობა. აქედან გამომდინარე, სხვადასხვა მიზეზის გამო, ვფიქრობ, უმჯობესი იქნება, წელს გაეროს ესტუმროს მიხეილ ყაველაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის ჩასვლა ნიუ იორკში არის აბსოლუტურად სწორი“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

რაც შეეხება კითხვას, რა ენაზე გამოვა გაეროში სიტყვით მიხეილ ყაველაშვილი, კობახიძემ განაცხადა, რომ მას ქართულ ენაზეც შეუძლია გამოსვლა.

„არ არის [ინგლისური] აუცილებელი, თავისუფლად შეიძლება თარჯიმნის მეშვეობით კომუნიკაცია გაეროში, რაც არის აბსოლუტურად მიღებული პრაქტიკა. ქართულ ენაზე, საკუთარ მშობლიურ ენაზე შეუძლია მიხეილ ყაველაშვილს მიმართოს დამსწრე საზოგადოებას“, – განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უმჯობესი იქნება, წელს გაეროს ესტუმროს მიხეილ ყაველაშვილი – კობახიძე
„თეგეტა მოტორსი“ X TSA: დაუვიწყარი მოგზაურობისთვის სამი მუსიკალური ფლეილისთი შეიქმნა
კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა
საპარლამენტო მანდატების არგამოყენება შეცდომა იყო – გახარია
ხანგრძლივი ვიზაა ევროპაში ხანგრძლივი მუშაობისთვის – გახარია ბინადრობის უფლებაზე
საქართველოში საფრანგეთის ახალი ელჩი ოლივიე კურტო იქნება
ალიევის ცოლმა ფაშინიანის ცოლთან ერთად გადაღებული ფოტოები გამოაქვეყნა
უვიზო რეჟიმი – „ოცნებისთვის“ მიცემული ვადა გავიდა, რა მოხდება შემდეგ