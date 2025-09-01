ახალი ამბები

კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა

1 სექტემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია დაასახელა.

საკრებულოს პროპორციული სია თბილისის მოქმედმა მერმა კახა კალაძემ წარადგინა, რომელიც მერად კიდევ ერთი ვადით იყრის კენჭს.

თბილისის საკრებულოს პროპორციული სიაში არიან:

  1. შალვა სუთიაშვილი
  2. თინათინ ნიბლოშვილი
  3. ბექა დავითულიანი
  4. გურამ ნიკოლაშვილი
  5. ნიკოლოზ კახეთელიძე
  6. ნინო ვარდოსანიძე
  7. ავთანდილ ცინცაძე
  8. კონსტანტინე ზარნაძე
  9. ბექა ოდიშარია
  10. ოთარ ჩრდილელი
  11. გიორგი ხუროძე
  12. კახა ბერაძე
  13. ლევან არველაძე
  14. ლევან აბაშიძე
  15. ალექსანდრე მუკათარიძე
  16. ნოდარ ბოკერია
  17. მარიამ გრიგოლიშვილი
  18. ლუკა ძაძამია
  19. ქეთევან ჭავჭანიძე
  20. ლალი კოლომიკოვი.

ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს გაიმართება. არჩევნებში მონაწილეობს 14 პარტია. ოპოზიციის ნაწილმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, მათ შორის არიან საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერგადალახული პარტიები, გარდა „ლელოსა“ და „გახარია საქართველოსთვის“ პარტიებისა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

