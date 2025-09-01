კალაძემ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია წარადგინა

„ქართულმა ოცნებამ“ თბილისის საკრებულოს პროპორციული სია დაასახელა.
საკრებულოს პროპორციული სია თბილისის მოქმედმა მერმა კახა კალაძემ წარადგინა, რომელიც მერად კიდევ ერთი ვადით იყრის კენჭს.
თბილისის საკრებულოს პროპორციული სიაში არიან:
- შალვა სუთიაშვილი
- თინათინ ნიბლოშვილი
- ბექა დავითულიანი
- გურამ ნიკოლაშვილი
- ნიკოლოზ კახეთელიძე
- ნინო ვარდოსანიძე
- ავთანდილ ცინცაძე
- კონსტანტინე ზარნაძე
- ბექა ოდიშარია
- ოთარ ჩრდილელი
- გიორგი ხუროძე
- კახა ბერაძე
- ლევან არველაძე
- ლევან აბაშიძე
- ალექსანდრე მუკათარიძე
- ნოდარ ბოკერია
- მარიამ გრიგოლიშვილი
- ლუკა ძაძამია
- ქეთევან ჭავჭანიძე
- ლალი კოლომიკოვი.
ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს გაიმართება. არჩევნებში მონაწილეობს 14 პარტია. ოპოზიციის ნაწილმა არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი განაცხადა, მათ შორის არიან საპარლამენტო არჩევნებში ბარიერგადალახული პარტიები, გარდა „ლელოსა“ და „გახარია საქართველოსთვის“ პარტიებისა.