ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე

30 აგვისტო, 2025 •
ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროსამთავრობო ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ გერმანიაში ბინადრობის ნებართვა მიიღო.

პარტიაში „გახარია საქართველოსთვის“ არ აკონკრეტებენ მიიღო თუ არა გიორგი გახარიამ გერმანიაში ბინადრობის უფლება, თუმცა ამბობენ, რომ ასეც რომ იყოს, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის.

„რაც შეეხება ბინადრობის მოწმობას, ევროკავშირის ქვეყნებში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის რა პროცედურებიც საჭიროა, რა თქმა უნდა, გახარია ამ პროცედურებს გაივლის. ვერ ვხვდები ამაში კითხვის ნიშანი რა არის ან რა არის გასაკვირი“, – განაცხადა გახარიას პარტიის წევრმა, ანა ბუჩუკურმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე
აშშ-მ უკრაინისთვის Patriot-ის ნაწილების და Starlink-ის მიყიდვა დაამტკიცა
EU “ოცნებას” დაჟინებით მოუწოდებს, გააუქმოს ანგარიშების გაყინვის გადაწყვეტილება
„წაგართვით გადაწყვეტილების მიღების უფლება, შეგიძლიათ უბრალოდ გამოაცხადოთ იგი“ — ომარ ფურცელაძის დასკვნითი სიტყვა
მოვუწოდებთ ხელისუფლებას, შეწყვიტოს თავდასხმა სამოქალაქო საზოგადოებაზე – ბრიტანეთის საელჩო
ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი
პარტიები ჩერგოლეიშვილს აკრიტიკებენ, თუმცა „რვიანის“ დაშლას არ განიხილავენ
ბოკერია: მეც მეკუთვნის ამ ინციდენტის გამო ბოდიშის მოხდა