ევროკავშირში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის ყველა პროცედურას გაივლის – ბუჩუკური გახარიას ბინადრობაზე

პროსამთავრობო ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი გახარიამ გერმანიაში ბინადრობის ნებართვა მიიღო.
პარტიაში „გახარია საქართველოსთვის“ არ აკონკრეტებენ მიიღო თუ არა გიორგი გახარიამ გერმანიაში ბინადრობის უფლება, თუმცა ამბობენ, რომ ასეც რომ იყოს, ამაში გასაკვირი არაფერი არ არის.
„რაც შეეხება ბინადრობის მოწმობას, ევროკავშირის ქვეყნებში ხანგრძლივი საქმიანობისთვის რა პროცედურებიც საჭიროა, რა თქმა უნდა, გახარია ამ პროცედურებს გაივლის. ვერ ვხვდები ამაში კითხვის ნიშანი რა არის ან რა არის გასაკვირი“, – განაცხადა გახარიას პარტიის წევრმა, ანა ბუჩუკურმა.