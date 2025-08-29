ვაშინგტონის დეკლარაციის გარშემო არსებითი განხილვები სექტემბრიდან დაიწყება – ფაშინიანი

ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

29 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ვაშინგტონში 8 აგვისტოს, აშშ-ის შუამავლობით, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხელმოწერილი დეკლარაციის შემდეგ, ამ საკითხზე არსებითი განხილვები არ გამართულა.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა.

„ძვირფასო კოლეგებო, ვაშინგტონში ხელმოწერილი სომხეთი-აზერბაიჯანი-აშშ-ის სამმხრივი დეკლარაცია დიდი დოკუმენტი არ არის. ეს მხოლოდ ხუთპუნქტიანი დოკუმენტია, სადაც ჩამოთვლილია ხუთი პრინციპი, ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, იურისდიქცია, საზღვრების ურღვევლობა და ურთიერთობა. ვინც ამ ჩარჩოდან გასულ განცხადებებს აკეთებს, რეალობასთან კავშირი არ აქვს. ხოლო ამ ჩარჩოში არსებული ყველაფერი შეიძლება განიხილებოდეს და განხილვადი იქნება“, – თქვა პრემიერ-მინისტრმა.

ფაშინიანმა ხაზი გაუსვა, რომ ამ ეტაპზე არანაირი განხილვა არ მიმდინარეობს.

„ჩვენ არაფერს განვიხილავთ, რადგან 8 აგვისტოს შემდეგ ამ თემაზე არსებითი განხილვა არ ყოფილა. სექტემბრიდან დავიწყებთ უფრო არსებით განხილვებს როგორც აშშ-სთან მათი ნაწილის მიხედვით, ასევე აზერბაიჯანთან მათი ნაწილის მიხედვით“, –

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”

„ციხისთვის კი არა, სიკვდილისთვის ვარ მზად ამ ქვეყნისთვის“ — ვეფხია კასრაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისთვის სივრცე მცირდება – საერთაშორისო გამოხმაურებები

„თუ არ გავიდოდი ქუჩაში, შეიძლება სირცხვილის გრძნობას უბრალოდ მოვეკალი“— ზვიად ცეცხლაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

