ახალი ამბებისაზოგადოება

„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

29 აგვისტო, 2025 •
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შემოდგომა-ზამთრის აქციებზე და პროტესტში მონაწილეობის გამო დაკავებული სინდისის პატიმრების საქმეთა განხილვა ფინალურ ეტაპზეა. 27 აგვისტოს ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებული 8 პირის [ნიკოლოზ ჯავახიშვილი, ზვიად ცეცხლაძე, ვეფხია კასრაძე, გიორგი გორგაძე, თორნიკე გოშაძე, ინსაფ ალიევი, ირაკლი მიმინოშვილი და ვასილ კაძელაშვილი] საქმეზე ბოლოს წინა სხდომა გაიმართა. დასკვნითი სიტყვები დაასრულეს ადვოკატებმა. რეპლიკებზე უარი თქვა როგორც ბრალდების, ისე, შესაბამისად, დაცვის მხარემაც. რვავე ბრალდებულმა თავისი საბოლოო სიტყვა თქვა.

მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი განაჩენს 2 სექტემბერს გამოაცხადებს.

ნეტგაზეთი სრულად გთავაზობთ ირაკლი მიმინოშვილის საბოლოო სიტყვას სასამართლოში.

თავს დამნაშავედ არ ვცნობ და 9 თვის მანძილზე ვერ გავიგე, საერთოდ, რის გამო ვარ აქ. მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეს კარგი ადამიანები გამაცანით და მათ შორის, კამერაში — ანდრო ჭიჭინაძე, დათო ხომერიკი, გიორგი მჭედლიშვილი და უჩა აბაშიძე.

მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემი ოჯახის წევრებს ასეთი გვერდში დგომისთვის. ხალხსაც — დიდ ძალას მაძლევს, ტელევიზორს რომ ჩავრთავ და ეკრანზე ჩემს ბანერს ვხედავ 9 თვის მერე. ბევრი დანებდა, მაგრამ ვინც დგახართ იქ და ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე

„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი

უვიზოს საკითხამდე ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაციაა – მიქელაძე ყადაღაზე

მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“

„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 29.08.2025
„მე სიმართლის მხარეს ვარ და ამ ყველაფერში ჩემი ოჯახი მეხმარება“ — ვასილ კაძელაშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუოწოდებს 28.08.2025
ბოკუჩავა პარტიებს ჩერგოლეიშვილთან ურთიერთობის დასრულებისკენ მოუოწოდებს
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა 28.08.2025
“საბოტაჟი” 7500 ლარით? – “იმედმა” ყადაღადადებული ორგანიზაციების შესყიდვების დოკუმენტი გამოაქვეყნა
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„სინდისის ქონას ფინანსური მხარდაჭერა არ სჭირდება“ — თორნიკე გოშაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 28.08.2025
„ციხის კედლები ვერ შემაშინებს, როცა ჩემს ქვეყანას ეხება საქმე“ — 21 წლის გიორგი გორგაძის ბოლო სიტყვა სასამართლოში
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი” 28.08.2025
“მოვა დრო და მივიღებთ გადაწყვეტილებას, ევროკავშირი თუ ევრაზიული კავშირი”