„ვინც ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა“ — ირაკლი მიმინოშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

შემოდგომა-ზამთრის აქციებზე და პროტესტში მონაწილეობის გამო დაკავებული სინდისის პატიმრების საქმეთა განხილვა ფინალურ ეტაპზეა. 27 აგვისტოს ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებული 8 პირის [ნიკოლოზ ჯავახიშვილი, ზვიად ცეცხლაძე, ვეფხია კასრაძე, გიორგი გორგაძე, თორნიკე გოშაძე, ინსაფ ალიევი, ირაკლი მიმინოშვილი და ვასილ კაძელაშვილი] საქმეზე ბოლოს წინა სხდომა გაიმართა. დასკვნითი სიტყვები დაასრულეს ადვოკატებმა. რეპლიკებზე უარი თქვა როგორც ბრალდების, ისე, შესაბამისად, დაცვის მხარემაც. რვავე ბრალდებულმა თავისი საბოლოო სიტყვა თქვა.
მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი განაჩენს 2 სექტემბერს გამოაცხადებს.
ნეტგაზეთი სრულად გთავაზობთ ირაკლი მიმინოშვილის საბოლოო სიტყვას სასამართლოში.
თავს დამნაშავედ არ ვცნობ და 9 თვის მანძილზე ვერ გავიგე, საერთოდ, რის გამო ვარ აქ. მადლობა მინდა გითხრათ, რომ ეს კარგი ადამიანები გამაცანით და მათ შორის, კამერაში — ანდრო ჭიჭინაძე, დათო ხომერიკი, გიორგი მჭედლიშვილი და უჩა აბაშიძე.
მადლობა მინდა გადავუხადო ჩემი ოჯახის წევრებს ასეთი გვერდში დგომისთვის. ხალხსაც — დიდ ძალას მაძლევს, ტელევიზორს რომ ჩავრთავ და ეკრანზე ჩემს ბანერს ვხედავ 9 თვის მერე. ბევრი დანებდა, მაგრამ ვინც დგახართ იქ და ჩემი სახელითაც აგრძელებთ ბრძოლას, მადლობა მინდა გადაგიხადოთ.