„ორი მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ“ — ინსაფ ალიევის ბოლო სიტყვა სასამართლოში

შემოდგომა-ზამთრის აქციებზე და პროტესტში მონაწილეობის გამო დაკავებული სინდისის პატიმრების საქმეთა განხილვა ფინალურ ეტაპზეა. 27 აგვისტოს ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში ბრალდებული 8 პირის [ნიკოლოზ ჯავახიშვილი, ზვიად ცეცხლაძე, ვეფხია კასრაძე, გიორგი გორგაძე, თორნიკე გოშაძე, ინსაფ ალიევი, ირაკლი მიმინოშვილი და ვასილ კაძელაშვილი] საქმეზე ბოლოს წინა სხდომა გაიმართა. დასკვნითი სიტყვები დაასრულეს ადვოკატებმა. რეპლიკებზე უარი თქვა როგორც ბრალდების, ისე, შესაბამისად, დაცვის მხარემაც. რვავე ბრალდებულმა თავისი საბოლოო სიტყვა თქვა.
მოსამართლე თამარ მჭედლიშვილი განაჩენს 2 სექტემბერს გამოაცხადებს.
ნეტგაზეთი სრულად გთავაზობთ ინსაფ ალიევის საბოლოო სიტყვას სასამართლოში.
„დაკავების დღეს, 4 რიცხვში [4 დეკემბერი, 2024 წელი], არც კი ვიცოდი, რომ თურმე ჯგუფურად მაკავებდნენ. ვერ ვიგებდი, რადგან ქართული ენა არ ვიცი, აზერბაიჯანული ენა ამათაც არ ესმით. თავისუფლებაში ყოფნისას, არასდროს შევხვედრივარ ამ ხალხს. თავისუფლების მოედანზე მარტო მივედი. ჩემით მივედი და არა ვინმეს კარნახით.
თუკი დანაშაული მაქვს ჩადენილი, ყოველთვის მზად ვარ, რომ ვაღიარო. თუმცა წინაზეც ვნახეთ, დავათვალიერეთ და დავინახეთ რა მტკიცებულებებია. ვითომ ზვიადი ლაპარაკობდა ტელევიზორში და ვითომ მე თარჯიმანს მივმართე, მოდი, მითარგმნე, რას ამბობს, რომ ასე ვიმოქმედო. მხოლოდ ასეთი მტკიცებულებების საფუძველზე მიყენებენ ასეთ ბრალდებას.
ორი პატარა, მცირეწლოვანი ბავშვი მყავს და მჯერა, რომ სამართლიან განაჩენს გამოიტანთ.