“აფხაზეთი თავდაჯერებულად ვითარდება დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ” – სოხუმი

27 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“რუსეთის მხრიდან დამოუკიდებლობის აღიარებამ უზრუნველყო აფხაზეთის რესპუბლიკის მშვიდობიანი განვითარების და სტაბილურობის გარანტია, შექმნა მყარი საფუძველი ჩვენი ქვეყნისა და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის”, – ნათქვამია აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც გაკეთდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარების დღის აღსანიშნავად.

26 აგვისტოს, აფხაზეთისა და ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკები აღნიშნავენ მოსკოვის მიერ მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-17 წლისთავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, 26 აგვისტოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ბრძანებულებით, მოსკოვმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა.

„ეს საბედისწერო გადაწყვეტილება გახდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის აქტი აფხაზეთის ხალხის მიმართ, რომელმაც ეროვნულ-გამათავისუფლებელი ბრძოლის გზით დაიცვა თავისი თვითგამორკვევის უფლება. გასული თვრამეტი წლის განმავლობაში აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებმა, რომლებიც ეფუძნება საუკუნოვან მეგობრობისა და ძმობის ტრადიციებს, მიაღწია ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობისა და მოკავშირეობის დონეს. დინამიურად ვითარდება თანამშრომლობა ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკურში, ეკონომიკურში, სოციალურ და კულტურულ სფეროებში. მტკიცე აფხაზურ-რუსულ თანამშრომლობაზე დაყრდნობით, აფხაზეთი თავდაჯერებულად ვითარდება როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფო და აძლიერებს თავის საერთაშორისო პოზიციებს”, – ნათქვამია დე ფაქტო უწყების განცხადებაში.

სოხუმისთვის საზეიმო თარიღს გამოეხმაურა ასევე დე ფაქტო პრეზიდენტი ბადრა გუნბა, რომელმაც ასევე მადლობა გადაუხადა რუსეთს.

“განსაკუთრებული მადლობის სიტყვებს ვუხდით რუსეთის ფედერაციასა და მის ლიდერებს. 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი ანატოლიევიჩ მედვედევის მიერ, ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ პუტინის მხარდაჭერით მიღებული გადაწყვეტილება იქცა ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ოცნების რეალობად. რუსეთის ფედერაცია სამუდამოდ გახდა ჩვენი მთავარი მოკავშირე, მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტი.

დღეს ჩვენ ვხედავთ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთქმედების ძალიან მაღალ დონეს ყველა სფეროში — უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს ჩათვლით. ჩვენს ქვეყნებს შორის დამყარდა მყარი ნდობის საფუძველი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ერთობლივად მოვაგვაროთ ნებისმიერი ამოცანა. დიდი რუსეთის მხარდაჭერა აძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოებრიობას, ეხმარება ეკონომიკის განვითარებაში, სოციალური საკითხების გადაწყვეტაში”.

რუსეთის შემდეგ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიარეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკამ, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ და სირიის არაბული რესპუბლიკამ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ხელისუფლებამ უნდა შეწყვიტოს ფაქტების გადამმოწმებლების შევიწროება – ფაქტების გადამოწმების საერთაშორისო ქსელი

მზია ამაღლობელი ჰაველის სახელობის ადამიანის უფლებათა პრემიის ფინალისტთა სიაშია

რუსეთის მთავრობამ წამების საწინააღმდეგო ევროპული კონვენციიდან გასვლა გადაწყვიტა

არდადეგებიდან სკოლამდე – მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის თიბისისთან ერთად

„რამდენი ლარიანი ხელფასის სანაცვლოდ დაახურდავე სამშობლო, ბექა?!“ — თორნიკე თოშხუა დაკავების დღიდან შიმშილობს 27.08.2025
„სამართალი ნელა და ურმით მოდის, მაგრამ დიდი სიმართლე მოაქვს“ — ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ბოლო სიტყვა სასამართლოში 27.08.2025
“ყადაღებისა და რეპრესიების მიუხედავად ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები საქმიანობას გავაგრძელებთ” 27.08.2025
რას ჰყვება ალექსი ახვლედიანი თორნიკე რიჟვაძის საქმეზე 27.08.2025
„ქართული ოცნება“ საქართველოში რუსული სპეცსამსახურების ინტერესებს ატარებს – თაზო დათუნაშვილი 27.08.2025
უვიზოს საკითხამდე ეს გადაწყვეტილება ბრიუსელთან ურთიერთობის ესკალაციაა – მიქელაძე ყადაღაზე 27.08.2025
მოხალისეობრივად გავაგრძელებთ თქვენ დახმარებას მანამ, სანამ შევძლებთ – „საფარი“ 27.08.2025
„როგორც მე მსურს“ – საკუთარი გზის შექმნის ისტორია „ტოიოტა ცენტრი ბათუმის“ ახალ ვიდეორგოლში 27.08.2025
