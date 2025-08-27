“აფხაზეთი თავდაჯერებულად ვითარდება დამოუკიდებელ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ” – სოხუმი

“რუსეთის მხრიდან დამოუკიდებლობის აღიარებამ უზრუნველყო აფხაზეთის რესპუბლიკის მშვიდობიანი განვითარების და სტაბილურობის გარანტია, შექმნა მყარი საფუძველი ჩვენი ქვეყნისა და მისი მოქალაქეების უსაფრთხოებისთვის”, – ნათქვამია აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელიც გაკეთდა აფხაზეთის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარების დღის აღსანიშნავად.
26 აგვისტოს, აფხაზეთისა და ოსეთის დე ფაქტო რესპუბლიკები აღნიშნავენ მოსკოვის მიერ მათი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების მე-17 წლისთავს. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, 26 აგვისტოს, რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის ბრძანებულებით, მოსკოვმა აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად აღიარა.
„ეს საბედისწერო გადაწყვეტილება გახდა ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის აქტი აფხაზეთის ხალხის მიმართ, რომელმაც ეროვნულ-გამათავისუფლებელი ბრძოლის გზით დაიცვა თავისი თვითგამორკვევის უფლება. გასული თვრამეტი წლის განმავლობაში აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობებმა, რომლებიც ეფუძნება საუკუნოვან მეგობრობისა და ძმობის ტრადიციებს, მიაღწია ყოვლისმომცველი სტრატეგიული პარტნიორობისა და მოკავშირეობის დონეს. დინამიურად ვითარდება თანამშრომლობა ყველა სფეროში, მათ შორის პოლიტიკურში, ეკონომიკურში, სოციალურ და კულტურულ სფეროებში. მტკიცე აფხაზურ-რუსულ თანამშრომლობაზე დაყრდნობით, აფხაზეთი თავდაჯერებულად ვითარდება როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფო და აძლიერებს თავის საერთაშორისო პოზიციებს”, – ნათქვამია დე ფაქტო უწყების განცხადებაში.
სოხუმისთვის საზეიმო თარიღს გამოეხმაურა ასევე დე ფაქტო პრეზიდენტი ბადრა გუნბა, რომელმაც ასევე მადლობა გადაუხადა რუსეთს.
“განსაკუთრებული მადლობის სიტყვებს ვუხდით რუსეთის ფედერაციასა და მის ლიდერებს. 2008 წლის 26 აგვისტოს რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი ანატოლიევიჩ მედვედევის მიერ, ვლადიმირ ვლადიმიროვიჩ პუტინის მხარდაჭერით მიღებული გადაწყვეტილება იქცა ჩვენი ხალხის მრავალსაუკუნოვანი ოცნების რეალობად. რუსეთის ფედერაცია სამუდამოდ გახდა ჩვენი მთავარი მოკავშირე, მშვიდობისა და უსაფრთხოების გარანტი.
დღეს ჩვენ ვხედავთ აფხაზეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთქმედების ძალიან მაღალ დონეს ყველა სფეროში — უსაფრთხოების, ეკონომიკისა და სოციალური სფეროს ჩათვლით. ჩვენს ქვეყნებს შორის დამყარდა მყარი ნდობის საფუძველი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ერთობლივად მოვაგვაროთ ნებისმიერი ამოცანა. დიდი რუსეთის მხარდაჭერა აძლიერებს ჩვენს სახელმწიფოებრიობას, ეხმარება ეკონომიკის განვითარებაში, სოციალური საკითხების გადაწყვეტაში”.
რუსეთის შემდეგ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი აღიარეს ნიკარაგუამ, ვენესუელამ, ნაურუმ, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკამ, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკამ და სირიის არაბული რესპუბლიკამ.