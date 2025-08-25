საქართველომ რუსულ „ინტერ-რაოსთან“ საერთაშორისო არბიტრაჟში სააპელაციო დავაც წააგო

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველომ რუსულ ენერგეტიკულ კომპანია „ინტერ-რაოსთან“ საერთაშორისო არბიტრაჟში სააპელაციო დავაც წააგო.

საინვესტიციო დავების მოგვარების საერთაშორისო ცენტრმა (ICSID) არ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის აპელაცია და, შესაბამისად, ძალაში დარჩა გადაწყვეტილება, რომლითაც ქვეყანას „ინტერ-რაოსთვის“ 76 მილიონი დოლარის გადახდა დაეკისრა.

„ინტერ-რაო“ საქართველოში მოქმედი ენერგეტიკული კომპანია „თელასში“ აქციების 75%-ს ფლობს. საარბიტრაჟო დავა კომპანიამ 2017 წელს დაიწყო მთავრობის წინააღმდეგ. კერძოდ, არბიტრაჟში საჩივარი „ინტერ-რაოს“ ორი ჰოლანდიური შვილობილი კომპანიის, GARDABANI HOLDINGS B.V.-ის და SILK ROAD HOLDINGS B.V-ის სახელით იყო წარდგენილი.კომპანიას ელექტროენერგიის ტარიფების გაზრდა სურდა და ითხოვდა 2014 წელს ტარიფების განსაზღვრისას „ლარის გაუფასურებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურებას“.

2022 წელს საერთაშორისო არბიტრაჟმა საქართველოს მთავრობას „ინტერ-რაოსთან“ 76 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა. არბიტრაჟის განაჩენი საქართველოს მთავრობამ აპელაციაში გაასაჩივრა, თუმცა, უშედეგოდ. ამასთან, გადაწყვეტილება წლიურად პროცენტის დარიცხვასაც ითვალისწინებს და, შესაბამისად, დღეისთვის „ინტერ-რაოსთვის“ გადასახდელი თანხა გაზრდილია და 76 მილიონზე მეტია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ვთხოვთ მიხეილ სარჯველაძეს, მოვიდეს კლინიკაში”, – დედის ინფორმაციით, 18 წლის შშმ ბიჭის მდგომარეობა დამძიმდა

25 წლის ქალი ქმრის მკვლელობის ბრალდებით დააკავეს

მადლობლები ვართ ყველა ჩვენი პარტნიორის, ვინც ამაყად ატარებს უკრაინის დროშას – ანდრი სიბიჰა

ბათუმში დააკავეს ინტერპოლის წითელი ცირკულარით ძებნილი პირი – შსს

