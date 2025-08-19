ახალი ამბებირეკლამა

19 აგვისტო, 2025
თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისიში სჯერათ, რომ საკუთარი თავის რწმენა ადამიანს შეუძლებელს შეაძლებინებს, თუმცა, ამ გზაზე ხშირად გვჭირდება სხვა ადამიანი, რომელიც საკუთარ ძალებში დაგვარწმუნებს. ზოგჯერ სულაც ერთი გამამხნევებელი მზერა ან ხმამაღლა ნათქვამი სიტყვაა საჭირო, რომ საკუთარ თავში აღმოაჩინო ის ძალა, რომელიც თავდაჯერებულობას შეგმატებს და მტკიცე ნაბიჯების გადადგმაში დაგეხმარება. როცა შენი სჯერათ – შენს ოჯახის წევრებს, მეგობრებს, გულშემატკივრებს და ზოგჯერ კი, სრულიად უცხო ადამიანებს – ეს გაძლევს რწმენას, რომ ყველაფერი გამოგივა მთავარია გჯეროდეს!

თიბისიმ, ვიდეო რგოლში ადამიანების რეალურ გამოცდილებებზე დაყრდნობით, ისეთი ცხოვრებისეული შთაბეჭდილებები შეკრიბა და აღბეჭდა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს გამოუცდია. ეს ის გარდამტეხი მომენტებია, როდესაც სხვების მხარდაჭერა და რწმენა უდიდეს როლს თამაშობს – იქნება ეს საეტაპო გამოცდილება, როგორიც ეროვნული გამოცდები და სტუდენტობისათვის მზადებაა, ისეთი ამაღელვებელი, როგორიც დიდ სცენაზე პირველი გამოსვლა, თუ ისეთი ტრივიალური, როგორიც  თასმის შეკვრა. სწორედ მსგავსი მარტივი ჭეშმარიტებების გამოცდაა, ის, რაც ადამიანს შეუძლებელსაც შეაძლებინებს.

ნებისმიერ სირთულეს და გამოწვევას გადალახავ – მთავარია გჯეროდეს და სჯეროდეთ შენი, რადგან დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია, ვინ დგას შენს გვერდით. ამასთანავე, გახსოვდეს, რომ არ არსებობს არაფერი, რაც არ გამოვა და რომ ამ რწმენით ნაკარნახევი ყველა წამოწყების დასასრული გამარჯვებაა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ყველა თანხმდება, რომ საზღვრები იძულებით არ უნდა შეიცვალოს” – ზელენსკი ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ

შქმერის გამგებელი თაღლითობის მცდელობის ბრალდებით დააკავეს – პროკურატურა

მარნეულში, ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობრივ ბრალდებით სამი ქალი დააკავეს – შსს

“დროა”: საქართველოს კიდევ ორი პოლიტიკური პატიმარი ჰყავს – თორნიკე თოშხუა და მინდია შერვაშიძე

თიბისი ახალი ვიდეო რგოლით გვახსენებს, რომ დიდი თავგადასავლის წინ, მნიშვნელოვანია ვინ დგას შენს გვერდით
ტრამპმა პუტინს დაურეკა, ვაშინგტონში მოლაპარაკებები დასრულდა – რა გავიგეთ ამ დრომდე 
გახარიას პარტიამ და “ლელო – ძლიერი საქართველომ” თბილისის მერობის კანდიდატად ირაკლი კუპრაძე წარადგინა
მერცი “შემდეგ შეხვედრამდე” ცეცხლის შეწყვეტას ელის
უკრაინას მივცემთ კარგ უსაფრთხოებას – ტრამპი-ზელენსკის შეხვედრა დაიწყო
“მტკიცებულება უტყუარი აღარ არის” – რა მნიშვნელობა აქვს უახლესი ექსპერტიზის დასკვნას მიმინოშვილისა და გოშაძის საქმეში
ზინოვკინას საქმის ფიგურანტი პოლიციელი სროლისთვის დააკავეს და გირაოთი გაათავისუფლეს — „პუბლიკა“
ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გაახმიანებს თეირანი