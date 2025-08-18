რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა

ახალი ამბები

18 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მედუზას ცნობით, რუსეთის გენპროკურატურამ „არასასურველად“ გამოაცხადა გერმანული ორგანიზაცია EVZ [ფონდი „მეხსიერება, პასუხისმგებლობა და მომავალი“).

ფონდი „მეხსიერება, პასუხისმგებლობა და მომავალი“ 2000 წელს შეიქმნა გერმანიის, აშშ-ისა და კიდევ ექვსი ქვეყნის მონაწილეობით და  ფინანსდებოდა სახელმწიფოსა და ბიზნესიდან.  ფონდი გასცემდა  კომპენსაციებს ნაციზმის მსვერპლებზე –  მხოლოდ 2001–2007 წლებში ფონდმა 4,4 მილიარდი ევრო გასცა კომპენსაციის სახით 10-ზე მეტ ქვეყანაში მცხოვრებ ნაციზმის მხვერპლებზე. 

რუსეთის გენერალურმა პრუკურატურამ განაცხადა, რომ  უკრაინაში რუსეთისშეჭრის შემდეგ ორგანიზაციამ „პოლიტიკურად მიკერძოებული ანტირუსული პოზიცია“  დაიჭირა და ავრცელებდა „მოწოდებებს უკრაინის მხარდასაჭერად“, ხოლო ფონდის ხელმძღვანელობამ „კიევის რეჟიმის საჭიროებებისთვის  დამატებითი ბიუჯეტი“ გამოყო.

რუსეთის გენპროკურატურის მოსაზრებით, „ფონდის საქმიანობა ასევე მიმართულია რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაზე, სამხედრო დაპირისპირების გაძლიერებაზე, საზოგადოების რადიკალიზაციაზე და რუსოფობიის გაღვივებაზე“ . 

დღემდე რუსეთმა არასასურველი ორგანიზაციების სიაში 250-ზე მეტი ორგანიზაცია შეიყვანა. რუსული კანონმდებლობის თანახმად ასეთ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა იწვევს სისხლისსამართლებრივ პასუხისმგებლობას. 

არასასურველ ორგანიზაციად გამოცხადებამდე რუსეთი, როგორც წესი, უცხოეთის აგენტებად აცხადებს ორგანიზაციებს და კერძო პირებს. 

რუსეთის მსგავსი რეპრესიული კანონმდელობა მიიღო საქართველომ 2024-2025  წლებში. 

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ირანის პრეზიდენტი ერევანში – რა გზავნილებს გააჟღერებს თეირანი
ირანი „მგრძნობიარეა“ გარე ძალების შესაძლო ყოფნის მიმართ სამხრეთ კავკასიაში – თეირანი
რუსეთი შეგნებულად დაესხა თავს SOCAR-ს ოდესაში – ზელენსკი
“SOCAR-ის ობიექტებზე თავდასხმისთვის რუსეთს პასუხი უნდა გაეცეს” – აზერბაიჯანელი დეპუტატი
თორნიკე თოშხუასა და მინდია შერვაშიძეს პატიმრობა შეუფარდეს
„ზაფხულის ენერგია ჯილისთან ერთად“: ახალი თავგადასავლების სეზონი – Geely Center Tegeta-ს კამპანია
რუსეთში აკრძალეს გერმანული ფონდი, რომელიც ნაციზმის მსხვერპლებს კომპენსაციებს უხდიდა
უკრაინა ყირიმის ხიდის აფეთქებას გეგმავდა, ბომბი საქართველოს გავლით შეიტანეს — ФСБ