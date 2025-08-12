ახალი ამბები

 მიხეილ ყაველაშვილი ოფიციალური ვიზიტით ანკარას ეწვევა

12 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“ქართული  ოცნების” პრეზიდენტი მიხეილ ყაველაშვილი მეუღლესთან ერთად ოფიციალური ვიზიტით თურქეთის რესპუბლიკის დედაქალაქ ანკარას ეწვევა.

პრესსამსახურის გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ ყაველაშვილს დელეგაციასთან ერთად თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სასახლეში უმასპინძლებს, გაიმართება დახვედრის ოფიციალური ცერემონია. დაგეგმილია უმაღლესი დონის შეხვედრები, რის შემდეგაც მედიისთვის ერთობლივი განცხადება გაკეთდება.

ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია მიხეილ ყაველაშვილის შეხვედრა თურქეთის რესპუბლიკის დიდი ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარე ნუმან ქურთულმუშთან.

საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში არიან: საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლაშა დარასელია, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში არჩილ კალანდია, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, თურქეთის რესპუბლიკის პარლამენტთან მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელი და წევრები: გიორგი ჭყონია, მარიამ ლაშხი,  გურამ მაჭარაშვილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა

EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს

აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა

„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია]

ლევან ჯანგველაძის მკვლელობა ძმებმა მიქაძეებმა შეუკვეთეს — შსს 12.08.2025
მთაწმინდაზე გიორგი მი­ქა­ძე დააკავეს 12.08.2025
ეუთოს მინსკის ჯგუფის დაშლის პროექტი მის წევრ ქვეყნებს უკვე დაეგზავნათ – ბაქო 12.08.2025
ნიკა კაციას თმის ნიმუშში ნარკოტიკის კვალი არ არის – სამხარაულის ექსპერტი  12.08.2025
მოამზადე ავტომობილი მოგზაურობისთვის „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად 12.08.2025
“ფაშინიანი და ალიევი ჩემი კარგი მეგობრები არიან” – ტრამპი 12.08.2025
ბაჩიაშვილის საქმე: სააპელაციომ 11-წლიანი პატიმრობა ძალაში დატოვა 12.08.2025
სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის აშში-ში ხელმოწერილი სამშვიდობო შეთანხმების ტექსტი 12.08.2025
