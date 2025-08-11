EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს

ევროკავშირმა რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების მოგებიდან მესამე ტრანში მიიღო 1.6 მილიარდი ევროს ოდენობით.
„აქტივები დაბლოკილი რჩება, მაგრამ მათ მიერ მიღებული პროცენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკრაინის დასახმარებლად. დარჩეს უკრაინასთან იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება – ეს ევროკავშირის მუდმივი ვალდებულებაა. ყოველი ცენტი გვაახლოებს ძლიერ, უსაფრთხო უკრაინასთან — და უფრო ძლიერ, უფრო უსაფრთხო ევროპასთან“, — განაცხადა ევროკომისიამ.
შემოსავლების 95%, 1.5 მილიარდზე მეტი, უკრაინის საკრედიტო თანამშრომლობის მექანიზმის (ULCM) მეშვეობით სესხების დაფარვას მოხმარდება, ხოლო 5% — ევროპული სამშვიდობო ფონდის (EPF) მეშვეობით უკრაინას.
ULCM უზრუნველყოფს არაანაზღაურებად მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს უკრაინას ევროკავშირისგან მაკროფინანსური დახმარების სესხის, ასევე მექანიზმის ფარგლებში ორმხრივი კრედიტორებისგან მიღებული სესხების დაფარვაში. მექანიზმის ფარგლებში სესხის მხარდაჭერის ჯამური მოცულობა 45 მილიარდ ევროს შეადგენს. EPF ეხმარება უკრაინას მისი გადაუდებელი სამხედრო და თავდაცვის საჭიროებების დაკმაყოფილებაში.
რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების მოგებიდან პირველი ტრანსფერი უკრაინისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2024 წლის ივლისში, ხოლო მეორე — 2025 წლის აპრილში.