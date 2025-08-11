ახალი ამბები

11 აგვისტო, 2025
EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირმა რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების მოგებიდან მესამე ტრანში მიიღო 1.6 მილიარდი ევროს ოდენობით.

„აქტივები დაბლოკილი რჩება, მაგრამ მათ მიერ მიღებული პროცენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას უკრაინის დასახმარებლად. დარჩეს უკრაინასთან იმდენ ხანს, რამდენიც საჭირო იქნება – ეს  ევროკავშირის მუდმივი ვალდებულებაა.   ყოველი ცენტი გვაახლოებს ძლიერ, უსაფრთხო უკრაინასთან — და უფრო ძლიერ, უფრო უსაფრთხო ევროპასთან“, — განაცხადა ევროკომისიამ.

შემოსავლების 95%, 1.5 მილიარდზე მეტი, უკრაინის საკრედიტო თანამშრომლობის მექანიზმის (ULCM) მეშვეობით სესხების დაფარვას მოხმარდება, ხოლო 5% —  ევროპული სამშვიდობო ფონდის (EPF) მეშვეობით უკრაინას.

ULCM უზრუნველყოფს არაანაზღაურებად მხარდაჭერას, რათა დაეხმაროს უკრაინას ევროკავშირისგან მაკროფინანსური დახმარების სესხის, ასევე მექანიზმის ფარგლებში ორმხრივი კრედიტორებისგან მიღებული სესხების დაფარვაში. მექანიზმის ფარგლებში სესხის მხარდაჭერის ჯამური მოცულობა 45 მილიარდ ევროს შეადგენს. EPF ეხმარება უკრაინას მისი გადაუდებელი სამხედრო და თავდაცვის საჭიროებების დაკმაყოფილებაში.

რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების მოგებიდან პირველი ტრანსფერი უკრაინისთვის ხელმისაწვდომი გახდა 2024 წლის ივლისში, ხოლო მეორე — 2025 წლის აპრილში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

თიბისის განათლების შესაძლებლობები სტუდენტებისთვის: გაიცანით ანი გოგია 11.08.2025
რუსული კანონის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზარალებული 19 ჟურნალისტის საქმე სტრასბურგის სასამართლოში გაიგზავნა 11.08.2025
EU რუსეთის აქტივებიდან მიღებულ კიდევ 1.6 მილიარდ ევროს უკრაინას მოახმარს 11.08.2025
აქტივისტ იოსკა შარინგერს მოსამართლე ცეკვავამ 7-დღიანი პატიმრობა განუსაზღვრა 11.08.2025
„ოცნებამ“ 63 მუნიციპალიტეტში მერობის კანდიდატები წარადგინა [სია] 11.08.2025
ფაშინიანმა პუტინს ვაშინგტონში მიღწეულ შეთანხმებაზე მოუყვა ტელეფონით – პრესსამსახური 11.08.2025
ფულადი პრიზები ბიზნეს გადარიცხვებზე – საქართველოს ბანკის კამპანია გრძელდება 11.08.2025
PSP საქართველოში სააფთიაქო ბაზრის ლიდერია 11.08.2025
