DRI: ახობაძის 8-თვიან უკანონო პატიმრობაზე შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს

დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის (DRI) შეფასებით, გიორგი ახობაძის 8-თვიანი უკანონო პატიმრობის საქმეზე აუცილებელია დადგეს შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი.
ექიმი გიორგი ახობაძე 7 დეკემბერს, რუსთაველზე გამართული საპროტესტო აქციიდან სახლში დაბრუნებისას დააკავეს. მას ბრალი წარუდგინეს სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილით, რაც დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების უკანონო შეძენა-შენახვას გულისხმობს და 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. DRI ხაზს უსვამს, რომ სათანადო სამართლებრივი საფუძვლების არარსებობის მიუხედავად, პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე, სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების უმკაცრესი ზომა — პატიმრობა შეუფარდა. 8-თვიანი პატიმრობის შემდეგ, გიორგი ახობაძე მტკიცებულებების არარსებობის გამო უდანაშაულოდ ცნეს.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, გიორგი ახობაძოს მიმართ დარღვეულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-13 და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლები, რომლითაც დაცულია ადამიანის თავისუფლების უფლება, მისი შეზღუდვა კი დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
„დაცვის მხარე მუდმივად საუბრობდა საქმეში მტკიცებულებათა არარსებობაზე და, შესაბამისად, აღკვეთის ღონისძიების, მით უფრო, უმკაცრესი ზომის — პატიმრობის შეფარდების აბსურდულობაზე. პატიმრობა, როგორც შიდა საკანონმდებლო, ისე საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, გამოიყენება მხოლოდ მაშინ, როდესაც არსებობს საქმეში სათანადო მტკიცებულებები და, შესაბამისად, გონივრული ეჭვი, რომ პირმა ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული და სხვა სახის აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება საფრთხეს შეუქმნის გადაწყვეტილების აღსრულებას. ამასთან, არსებობს ვალდებულება, რომ წინასწარი პატიმრობის შემთხვევაში, კიდევ უფრო სწრაფად წარიმართოს მართლმსაჯულების პროცესი. გიორგი ახობაძის საქმეზე სასამართლომ 8-თვიანი უკანონო პატიმრობის შემდეგ გამამართლებელი განაჩენი სწორედ სათანადო მტკიცებულების არარსებობას დააყრდნო და თავადაც დაადასტურა მისი უფლებების უხეში დარღვევა და საქმის პოლიტიკური მოტივი“, — ნათქვამია DRI-ის განცხადებაში.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს „ქართული ოცნების“ წევრების მიერ გიორგი ახობაძის მიმართ უდანაშაულობის პრეზუმფციის არაერთგზის დარღვევაზე.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის შეფასებით, აუცილებელია სათანადო ორგანოების მყისიერი რეაგირება გიორგი ახობაძის საქმეზე, მით უფრო, რომ ყველა პირი, ვინც აღნიშნულ საქმეში მონაწილეობდა, იდენტიფიცირებულია.
„8 თვის განმავლობაში საქმეში არსებობდა მხოლოდ ერთი მტკიცებულება — მოწმეთა ჩვენება (საქმეში არც ჩხრეკისა და დაკავების ამსახველი კადრები არსებობდა), რომელზე დაყრდნობითაც ხელმძღვანელობდა, ერთი მხრივ, პროკურორი აღკვეთის ღონისძიების შუამდგომლობის ეტაპზე და მეორე მხრივ, მოსამართლე — პატიმრობის შეფარდების დროს. გიორგი ახობაძე გამომძიებლის დადგენილების საფუძველზე გაჩხრიკეს გადაუდებელი აუცილებლობის საფუძვლით. შესაბამისად, ჩნდება გონივრული ეჭვი შესაბამისი უწყებების კოორდინირებულად მოქმედებაზე, რასაც შედეგად გიორგი ახობაძის უკანონო პატიმრობა მოჰყვა“, — ნათქვამია განცხადებაში.
დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი შესაბამის ორგანოებს მოუწოდებს:
- დაუყოვნებლივ/მყისიერად გამოიძიონ აღნიშნული შემთხვევა, მით უფრო, რომ საჯაროა საქმის გამომძიებლების, მოწმეების, პროკურორების, მოსამართლეთა ვინაობა;
- კანონმდებლობის შესაბამისად, დადგეს საქმეში მონაწილე ყველა პირის პასუხისმგებლობა;
- მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე, გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია პროაქტიულად მიეწოდოს საზოგადოებას.
საპროტესტო აქციების კონტექსტში დაკავებული რამდენიმე პირის მიმართ, რომელთა სასამართლო პროცესები ჯერ არ დასრულებულა, DRI-ის შეფასებით, პროკურატურის მხრიდან, გიორგი ახობაძის საქმის მსგავსად, წარმოდგენილია ანალოგიური ბრალდება და საქმეში არ არსებობს ობიექტური/ნეიტრალური მტკიცებულება. შესაბამისად, აუცილებელია საქმეზე დადგეს გამამართლებელი განაჩენი.