ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა

9 აგვისტო, 2025 •
აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ჩვენ მოვაგვარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის განსაკუთრებული სატრანზიტო ზონა, ტერიტორია, რომელიც აზერბაიჯანს საშუალებას მისცემს მიიღოს სრულფასოვანი წვდომა ნახიჩევანთან და ამავდროულად სრულად პატივი სცეს სომხეთის ტერიტორიულ მთლიანობას“, — განაცხადა აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ფაშინიანისა და ალიევის მონაწილეობით გამართულ სამიტზე, რაც გულისხმობს პროექტს „დონალდ ტრამპის სახელობის საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობის მარშრუტი“ (TRIPP).

„ამგვარად მათ (სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ) შეეძლებათ ერთად იცხოვრონ და იმუშაონ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ტერიტორიაა ორივე ქვეყნისთვის”.

მისი თქმით, სომხეთი აშშ-თან ერთად ქმნის გამორჩეულ პარტნიორობას „ამ დერეფნის“ განვითარების მიზნით, რომლის მართვაც გაგრძელდება 99 წლის განმავლობაში და შესაძლებელია გაგრძელდეს კიდევ 99 წლით.

„ჩვენ ველით, რომ ამერიკული კომპანიები ამ ქვეყნებში დიდ თანხებს დახარჯავენ, რაც სამივე ქვეყნისთვის ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს. აშშ ხელს აწერს შეთანხმებებს ქვეყნებთან ვაჭრობის, ენერგეტიკისა და ტექნოლოგიების სფეროში, მათ შორის ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით“ ,- თქვა ტრამპმა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    “ოცნების” მინისტრი, რომელიც 2008 წელს დიპლომატი იყო, ომის დაწყებაში იმდროინდელ ხელისუფლებას ადანაშაულებს

    ეს არ იყო თავდაცვითი ოპერაცია – კობახიძე აგვისტოს ომზე

    მოსკოვი აგვისტოს ომზე: მნიშვნელოვანია, საქართველოს ხელისუფლების აღიარებები საქმედ იქცეს

    გვაქვს ვალდებულება, დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები, განურჩევლად იმისა, რა შეხედულება გვაქვს მათზე – კობახიძე ელისაშვილზე

    აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა 09.08.2025
    აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა
    თეთრ სახლში აშშ-მა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მშვიდობის დეკლარაციას 09.08.2025
    თეთრ სახლში აშშ-მა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მშვიდობის დეკლარაციას
    „დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს” 09.08.2025
    „დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს”
    ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება 09.08.2025
    ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება
    პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს როგორც სომხეთთან, ისე აზერბაიჯანთან – თეთრი სახლი 08.08.2025
    პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს როგორც სომხეთთან, ისე აზერბაიჯანთან – თეთრი სახლი
    შინდისის გმირები, გიორგი ანწუხელიძე, სხვა გმირები საკუთარ სამშობლოში ომს ვერ დაიწყებდნენ – ანწუხელიძის ცოლი 08.08.2025
    შინდისის გმირები, გიორგი ანწუხელიძე, სხვა გმირები საკუთარ სამშობლოში ომს ვერ დაიწყებდნენ – ანწუხელიძის ცოლი
    44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს 08.08.2025
    44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს
    პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს 08.08.2025
    პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს