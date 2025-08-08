„დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს”

„დარწმუნებული ვარ, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცესა და პასუხისმგებლობას და შერიგდებიან ჩვენი ხალხებიც.“
ამის შესახებ განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ვაშინგტონში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრის შემდეგ.
მისივე თქმით, რომ არა პრეზიდენტი ტრამპი, სომხეთი და აზერბაიჯანი, სავარაუდოდ, განაგრძობდნენ მოლაპარაკებების უსასრულო პროცესს.
თეთრ სახლში აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას “ტრამპის გზა საერთაშორისო კეთილდღეობისა და მშვიდობისკენ”.
ამგვარად მხარეებმა დაადასტურეს საკუთარი კურსი მშვიდობის, კეთილდღეობისა და სტაბილურობისკენ.