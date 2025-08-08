ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ „აბსოლუტურად დარწმუნებულია“ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობის შესაძლებლობაში.
სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ, როდესაც ტრამპი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მიესალმა, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა:
„პრეზიდენტო ტრამპ, რამდენად დარწმუნებული ხართ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობის შესაძლებლობაში?“
„აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ“, — უპასუხა ტრამპმა.
მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ვაშინგტონში დაგეგმილი სამმხრივი შეხვედრის დროს, დღეს, 8 აგვისტოს უნდა გაფორმდეს, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.
აზერბაიჯანი ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების შემდეგ ცდილობდა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას სომხეთის ტერიტორიის გავლით, რომელიც დააკავშირებს ქვეყნის ძირითად ნაწილს მის ექსკლავთან — ნახიჩევანთან, რომელიც ბაქოს მოკავშირე თურქეთს ესაზღვრება.
ამ მარშრუტის ფუნქციონირება მოხდება სომხეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აშშ ამ მიწის სუბქირავნებას გადასცემს რომელიმე კონსორციუმს ინფრასტრუქტურის განვითარების და მართვის მიზნით.