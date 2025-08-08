ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნიკოლ ფაშინიანთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ „აბსოლუტურად დარწმუნებულია“ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობის შესაძლებლობაში.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრთან ორმხრივი შეხვედრის შემდეგ, როდესაც ტრამპი აზერბაიჯანის პრეზიდენტს მიესალმა, ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა ჰკითხა:

„პრეზიდენტო ტრამპ, რამდენად დარწმუნებული ხართ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობის შესაძლებლობაში?“

„აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ“, — უპასუხა ტრამპმა.

მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც ვაშინგტონში დაგეგმილი სამმხრივი შეხვედრის დროს, დღეს, 8 აგვისტოს უნდა გაფორმდეს, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

აზერბაიჯანი ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების შემდეგ ცდილობდა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას სომხეთის ტერიტორიის გავლით, რომელიც დააკავშირებს ქვეყნის ძირითად ნაწილს მის ექსკლავთან — ნახიჩევანთან, რომელიც ბაქოს მოკავშირე თურქეთს ესაზღვრება.

ამ მარშრუტის ფუნქციონირება მოხდება სომხეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აშშ ამ მიწის სუბქირავნებას გადასცემს რომელიმე კონსორციუმს ინფრასტრუქტურის განვითარების და მართვის მიზნით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    აშშ-ს სამხრეთ კავკასიაში სატრანზიტო დერეფანი 99 წლით გადაეცა
    თეთრ სახლში აშშ-მა, სომხეთმა და აზერბაიჯანმა ხელი მოაწერეს მშვიდობის დეკლარაციას
    „დარწმუნებული ვარ, სომხეთი და აზერბაიჯანი იპოვიან საკუთარ თავში შერიგებისთვის საჭირო სიმამაცეს”
    ტრამპის თქმით, დარწმუნებულია, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის მდგრადი მშვიდობა დადგება
    პრეზიდენტი ტრამპი ხელს მოაწერს როგორც სომხეთთან, ისე აზერბაიჯანთან – თეთრი სახლი
    შინდისის გმირები, გიორგი ანწუხელიძე, სხვა გმირები საკუთარ სამშობლოში ომს ვერ დაიწყებდნენ – ანწუხელიძის ცოლი
    44 წლის კაცმა მეზობელი მოკლა, ადგილზე მისული პოლიციელები კი დაჭრა – შსს
    პოლონეთი საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის გაუქმებას განიხილავს