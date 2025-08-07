ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters

7 აგვისტო, 2025 •
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ფარგლებში, რომელიც საინფორმაციო სააგენტო Reuters-ის წყაროების ცნობით ვაშინგტონში დაგეგმილი სამმხრივი შეხვედრის დროს, 8 აგვისტოს უნდა გაფორმდეს, აშშ მიიღებს ექსკლუზიურ უფლებას სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიული სატრანზიტო დერეფნის განვითარებისათვის.

აზერბაიჯანი ყარაბაღის მეორე ომის დასრულების შემდეგ ცდილობდა სატრანსპორტო დერეფნის შექმნას სომხეთის ტერიტორიის გავლით, რომელიც დააკავშირებს ქვეყნის ძირითად ნაწილს მის ექსკლავთან — ნახიჩევანთან, რომელიც ბაქოს მოკავშირე თურქეთს ესაზღვრება.

გამოცემის ცნობით, ოფიციალურმა პირებმა სააგენტოს აცნობეს, რომ შეთანხმების თანახმად, სომხეთი აპირებს აშშ-ს გადასცეს ექსკლუზიური, გრძელვადიანი განვითარების უფლება სატრანზიტო დერეფანზე, რომელსაც ეწოდება: „ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის“ (Trump Route for International Peace and Prosperity), შემოკლებით — TRIPP.

ამ მარშრუტის ფუნქციონირება მოხდება სომხეთის კანონმდებლობის შესაბამისად, ხოლო აშშ ამ მიწის სუბქირავნებას გადასცემს რომელიმე კონსორციუმს ინფრასტრუქტურის განვითარების და მართვის მიზნით.

ოფიციალური პირების თქმით, ეს ნაბიჯი, როგორც ვაჭრობის ინსტრუმენტი, ხელს შეუწყობს რეგიონის გახსნას და მომავალი სამხედრო კონფლიქტების თავიდან აცილებას.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში

    ევროკავშირი გმობს მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს

    „ვგმობთ მზია ამაღლობელის მიმართ პოლიტიზებულ განაჩენს“ – 24 დიპლომატიური წარმომადგენლობა

    „ლელო – ძლიერი საქართველო“: პარტიის საბანკო ანგარიში დაგვიყადაღეს

    სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად 07.08.2025
    სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად
    მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები 07.08.2025
    მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები
    აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters 07.08.2025
    აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters
    Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება 07.08.2025
    Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება
    „ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა 07.08.2025
    „ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა
    ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს 07.08.2025
    ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს
    უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი 07.08.2025
    უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი
    “საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე 07.08.2025
    “საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე