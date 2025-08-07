ახალი ამბები

უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი

7 აგვისტო, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთი და აშშ უახლოეს დღეებში ვლადიმირ პუტინისა და დონალდ ტრამპის შეხვედრაზე შეთანხმდნენ — ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ, იური უშაკოვმა განაცხადა.

„ამერიკული მხარის შეთავაზებით, პრინციპში, შეთანხმდა უახლოეს დღეებში უმაღლეს დონეზე ორმხრივი შეხვედრის გამართვა“, — განაცხადა უშაკოვმა.

მისი თქმით, მხარეებმა უკვე დაიწყეს შეხვედრის მომზადებაზე მუშაობა. რუსული მედიის ცნობით, შეხვედრის ადგილი უკვე შეთანხმებულია, თუმცა მოგვიანებით გახდება ცნობილი.

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სპეციალურმა წარმომადგენელმა, სტივ უიტკოფმა ოთხშაბათს წამოაყენა ინიციატივა ტრამპს, პუტინსა და ზელენსკის შორის სამმხრივი შეხვედრის შესახებ, თუმცა მოსკოვმა ეს შეთავაზება უპასუხოდ დატოვა და განაცხადა, რომ კონცენტრირებულია ორმხრივ შეხვედრაზე პრეზიდენტ ტრამპთან.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

