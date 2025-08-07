ახალი ამბები

როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში

7 აგვისტო, 2025 •
როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ე.წ. სკინტლის საქმეზე სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს, 7 აგვისტოს გამოაცხადა. ამის შესახებ ინფორმაციას მოპასუხე მხარე, “ჩირინა” ავრცელებს.

კომპანიის ინფორმაციით, სააპელაციომ გააუქმა ვალდებულება, რომელიც “ჩირინას” აკისრებდა “ყვარლის ბაგისთვის” მიუღებელი შემოსავლის – 3.1 მილიონამდე ლარის გადახდას. თუმცა სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც, “ჩირინამ” “ყვარლის ბაგას” საქონლის სიკვდილიანობით მიღებული ზარალი – 1,6 მილიონი ლარი უნდა აუნაზღაუროს.

უფრო მეტი დეტალი ჯერჯერობით უცნობია, რადგან მხარეებს სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება ჯერ არ ჩაჰბარებიათ.

“ჩირინაში” ამბობენ, რომ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან და ბრძოლას გააგრძელებენ უზენაეს სასამართლოში მანამდე, სანამ სასამართლო სრულად არ გაამართლებს მათ.

2025 წლის 31 მარტს გამოქვეყნდა “რადიო თავისუფლების” საგამოძიებო მასალა, საიდანაც ირკვევა, რომ რძის მწარმოებელი კომპანია “ყვარლის ბაგა” 2018-2020 წლებში ძროხებს ქათმის ხორცის მწარმოებელი კომპანია “ჩირინასგან” ნაყიდი სკინტლით კვებავდა. “ყვარლის ბაგამ” ერთი წლის განმავლობაში “ჩირინასგან” დაახლოებით 2700 ტონა ქათმის ნედლი, გადაუმუშავებელი ნაკელი შეიძინა.

დაახლოებით ერთი წლის შემდეგ “ყვარლის ბაგამ” ჩირინა დაადანაშაულა, რომ მისგან შეძენილმა სკინტლმა საქონელი დაუხოცა, რითაც 1,6 მილიონი ლარის ზარალი მიადგა. “ჩირინას” პოზიცია იყო, რომ ქათმის ნაკელს სასუქად ყიდდა და არა საკვებად.

“ყვარლის ბაგამ” “ჩირინას” სასამართლოში უჩივლა და მისგან მოითხოვა 4,7 მილიონი ლარის ანაზღაურება:

  • დახოცილი ძრიცების საფასური – 1 630 000 ლარი;
  • გაფუჭებული რძის საფასური – 65 000 ლარი;
  • მიუღებელი შემოსავლის ანაზღაურება – 3 000 000 ლარი.

რუსთავის საქალაქო სასამართლომ მოთხოვნილი 4,7 ლარიდან “ჩირინას” მხოლოდ 65 000 ლარის – გაფუჭებული რძის საფასურის გადახდა დააკისრა. ეს გადაწყვტილება ორივე მხარემ გაასაჩივრა. სააპელაციო სასამართლომ საქმე ხელახალი განხილვისთვის ისევ რუსთავის სასამართლოში დააბრუნა.

2024 წელს “ყვარლის ბაგამ” რუსთავის სასამართლოდან სარჩელი უკან გაიხმო, ორ თვეში კი იმავე მოთხოვნებით თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ “ყვარლის ბაგის” ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა. ამის შემდეგ “ჩირინამ” დავა სააპელაციო სასამართლოში გააგრძელა.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

როგორ დასრულდა ე.წ. სკინტლის საქმის დავა სააპელაციო სასამართლოში

ევროკავშირი გმობს მზია ამაღლობელის მიმართ გამოტანილ განაჩენს

„ვგმობთ მზია ამაღლობელის მიმართ პოლიტიზებულ განაჩენს“ – 24 დიპლომატიური წარმომადგენლობა

„ლელო – ძლიერი საქართველო“: პარტიის საბანკო ანგარიში დაგვიყადაღეს

სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად 07.08.2025
სენატორი შაჰინი: გავაორმაგებ ძალისხმევას „მეგობარი აქტის“ მისაღებად
მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები 07.08.2025
მოვუწოდებთ ამაღლობელის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ – PACE-ს თანამომხსენებლები
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters 07.08.2025
აშშ სამხრეთ კავკასიაში სტრატეგიულ სატრანზიტო დერეფანზე ექსკლუზიურ უფლებას მიიღებს – Reuters
Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება 07.08.2025
Reuters – ვაშინგტონში მშვიდობის ჩარჩო-ხელშეკრულების ხელმოწერა იგეგმება
„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა 07.08.2025
„ოცნებამ“ საფრანგეთში ელჩად ირაკლი ყურაშვილი დანიშნა
ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს 07.08.2025
ევროკავშირი აგვისტოს ომის 17 წლისთავზე განცხადებას ავრცელებს
უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი 07.08.2025
უახლოეს დღეებში პუტინისა და ტრამპის შეხვედრა იგეგმება — კრემლი
“საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე 07.08.2025
“საქართველოს მიმართ ჩვენი მხარდაჭერა ურყევია” – საელჩოები 2008 წლის ომზე