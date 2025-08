პრესის თავისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაციები კვლავ მოუწოდებენ ამაღლობელის გათავისუფლებისკენ

პრესის თავისუფლების საერთაშორისო ორგანიზაციები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას, გაათავისუფლოს ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი, მზია ამაღლობელი.

„მზია ამაღლობელის წინააღდეგ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე დღეს გამართული საბოლოო მოსმენის შემდეგ, კვლავ მოვუწოდებთ ამ ბრალდების მოხსნისა და მზიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ“, – აცხადებს პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის (IPI).

🇬🇪 #Georgia : Following the final hearing today in the criminal case brought against IPI member @MziaAmaglobeli , the founder and director of @netgazeti and @Batumelebi_ge , we renew our call for this charge to be dismissed and for Mzia’s immediate release. https://t.co/1QhunOZGmS

მსგავსი მოწოდება აქვს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტსაც (CPJ).

„CPJ კვლავ მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, მოხსნას ბრალდება და გაათავისუფლოს იგი“, – წერს ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტი X-ზე.

“Whatever decision you make, I want you to know that I consider myself victorious,” journalist Mzia Amaglobeli said in her final statement today in court.

CPJ renews its call for Georgian authorities to drop the charge and release her. #FreeMziahttps://t.co/Rn2bJ8Wwpz

— CPJ Europe and Central Asia (@CPJ_Eurasia) August 4, 2025